Edingen-Neckarhausen. (nip) "Im Januar haben wir entschieden, dass wir auch etwas Sportliches anbieten wollen, und im Februar/März hatten wir dann die Zusage vom SV Waldhof zum Freundschaftsspiel", sagt Tobias Hertel, Vorsitzender des FC Viktoria Neckarhausen.

Der Verein hat anlässlich seines 110-jährigen Bestehens eine kleine Serie von Veranstaltungen auf die Beine gestellt und startete zunächst mit einem Festabend für geladene Gäste in der vereinseigenen Gaststätte. Das Jubiläumsspiel der ersten Mannschaft gegen den SV Waldhof haben am vergangenen Samstag fast 400 zahlende Gäste besucht. "Plus Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die keinen Eintritt bezahlen mussten", erläuterte Hertel.

Damit sei der Verein durchaus zufrieden. Im Prinzip sei das Ganze eine schöne und auch friedliche Familienfeier gewesen, fand der Vorsitzende. Die eigens eingesetzten Sicherheitskräfte hatten wenig zu tun.

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung hat es zuletzt zum 90-jährigen Bestehen des Traditionsvereins gegeben, als der 1. FC Kaiserslautern zum Freundschaftsspiel anrückte. Rund 30 Helfer hatte die Viktoria jetzt rund um das Spiel im Sport- und Freizeitzentrum im Einsatz, wo der Tag zunächst mit einem Blitzturnier der zweiten Mannschaft gegen den FSV Zotzenbach und die TuS Weinheim begonnen hatte.

"Wir sind wirklich zufrieden - das Ganze war für uns und auch für die Gemeinde eine positive Werbung", meinte Hertel. Sein Dank galt nicht nur den ehrenamtlichen Unterstützern, sondern auch den beiden Sponsoren, der Volksbank Kurpfalz und der Spedition TTM. "Ohne deren Hilfe wäre dieses Jubiläumsspiel nicht möglich gewesen", betonte der Vorsitzende.

Die nächsten Aktivitäten stehen schon im Kalender: Am 14. und 15. Juli ist der Verein bei "Rund ums Schloss" dabei - und er ist einer der Hauptakteure bei der Kerwe in Neckarhausen am ersten Septemberwochenende. Am 2. Oktober findet im Schloss Neckarhausen dann der Vereins-Ehrenabend statt.