Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Fraktion der Offenen Grünen Liste (OGL) hat sich umentschieden: Nicht Fraktionssprecher Thomas Hoffmann, sondern Neuzugang Annelie Heitz (Foto: Pilz) soll den Posten der vierten Bürgermeister-Stellvertreterin übernehmen. Das Schreiben der OGL lag der RNZ am Dienstagvormittag vor, übermittelt von der Gemeindeverwaltung. Die Presse wurde nicht rechtzeitig informiert.

In ihrem Schreiben wendet sich die OGL an Bürgermeister Simon Michler und die Gemeinderäte: "Durch ein bedauerliches Versehen haben wir versäumt, Ihnen mitzuteilen, dass wir beschlossen haben, Annelie Heitz als Kandidatin für die Wahl der Stellvertretung des Bürgermeisters zu benennen." Man bitte um Entschuldigung und hoffe, dass die Wahl in der Sitzung am heutigen Abend erfolgt. Beginn ist um 18 Uhr im Bürgersaal des Edinger Rathauses. Wenn es nach der Fraktion gegangen wäre, hätte die Wahl bereits in der jüngsten Sitzung stattgefunden, doch die UBL/FDP-FWV befürchtete einen Formfehler, sollte die Wahl keinen separaten Tagesordnungspunkt bekommen.

Nun hat sich die OGL in der Zwischenzeit darauf besonnen, dass sie mit Annelie Heitz in Nachfolge von Angela Stelling eine Frau als Bürgermeister-Stellvertreterin benennen kann. Dass ihr spätes Entschuldigungsschreiben auf den 10. Oktober 2018 datiert ist, trägt noch ein wenig mehr zur Verwirrung bei. "Es war einfach ein Kommunikationsfehler", sagte Thomas Hoffmann gegenüber der RNZ.