Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Frisch zurück von der Frankfurter Buchmesse hat die Edinger Autorin Jutta Duwe ihr autobiografisches Erstlingswerk "Im Visier der unsichtbaren Macht: Ein wahres Ost-West-Liebesdrama im geteilten Deutsch-land" vorgestellt. Tatsächlich hätte die Lesung in der Seniorenbegegnungsstätte Neckarhausen, zu der Duwe von der Leiterin der Seniorentreffs, Barbara Dietz-Becker eingeladen worden war, mehr Zuhörer verdient gehabt.

Das Buch - wie sollte es anders sein - dreht sich im Wesentlichen um die Liebe. Und zwar um eine "zauberhafte Ost-West-Liebe", die von den DDR-Behörden aktiv zerstört wurde, wie die Autorin im Nachhinein erfuhr. Denn als Duwe 2007 Akteneinsicht in ihre Stasiunterlagen beantragte, stellte sie schockiert fest, dass ein Großteil ihres Lebens in der DDR bis ins kleinste Detail dokumentiert worden war. Die zerstörerischen Methoden des Stasiapparats erwiesen sich als "derart widerlich", dass die Autorin sich entschloss, einen Teil ihres Lebens niederzuschreiben.

Vor dem kleinen, aber gespannten Publikum las die Autorin einige Auszüge aus ihrem Roman. Zunächst führte Duwe, die 1950 in Halle an der Saale geboren wurde und nach eigenen Angaben vom DDR-System überzeugt war, ein gradliniges Leben mit früher Heirat und der Geburt ihres Sohnes im Jahr 1970. Nach dem Scheitern ihrer jungen Ehe begann für sie jene Lebensphase, um die es auch in ihrem Buch hauptsächlich geht. Bei einem Ausflug mit ihrer Freundin zu einem beliebten Freizeitsee lernt sie John kennen und verliebt sich in ihn. Der Westdeutsche war an einem Bauprojekt in der DDR beteiligt. Duwe selbst arbeitete nach einer Lehre zur Bankkauffrau bei der Staatsbank der DDR als Hauptsachbearbeiterin im Dokumenten-Zahlungsverkehr bei der Deutschen Außenhandelsbank.

Bei Duwes Erinnerungen an DDR-Zeiten gerieten auch die Zuhörer ins Plaudern und erzählten von ihren eigenen Erlebnissen. Und so entschied sich die Autorin, das starre Leseschema aufzuweichen und zum freien Erzählen überzugehen. Sie berichtete von ihrer Ost-West-Romanze und zeigte sich erstaunt darüber, dass sie damals nicht verraten wurde. Allerdings sei sie schon recht früh bespitzelt worden. Nach zwei Jahren war das Bauprojekt beendet, und weil Johns Visum nicht verlängert wurde, musste er in den Westen zurückkehren. Für die Protagonistin brach eine Welt zusammen. Sie stellte selbst einen Visumantrag, "und das ganze Programm ging los". Von der Bespitzelung habe sie damals aber nichts mitbekommen. "Die haben sogar die Wohnung verwanzt", sagte sie. Das habe sie später aus ihren Akten erfahren. Die Stasi habe auch dafür gesorgt, dass ihre "Auslandsbeziehung" scheiterte.

Dennoch stellte Jutta Duwe 1981 einen Antrag auf Ausreise nach Westdeutschland. Da das Bankwesen in der DDR als Staatsapparat galt und alle Angestellten als Geheimnisträger eingestuft waren, wurde ihr sofort gekündigt.

Sie suchte intensiv nach einem neuen Job, was sich als gar nicht so leicht herausstellte. In einer großen Baufirma in Halle hatte sie Glück: Dort stellte man sie als Sachbearbeiterin für Ökonomie ein. Ihrer Ausreise nach Westdeutschland wurde schließlich 1984 stattgegeben. Mit ihrem Sohn in der neuen Heimat angekommen, lebte sie sich dort relativ gut ein. Bereits nach kurzer Zeit fand sie eine Stelle als technische Angestellte in einer Industriefirma bei Heidelberg, wo sie bis zu ihrer Pensionierung beschäftigt war. Heute lebt die Autorin in Edingen.

Info: Jutta Duwe, "Im Visier der unsichtbaren Macht: Ein wahres Ost-West-Liebesdrama im geteilten Deutschland", Romeon Verlag Ulrike Hausmann, ISBN-13: 9783962290474, Bestellnummer: 8734465, 586 Seiten, 15,95 Euro. Erhältlich auch in der Bücherei "Bücherwurm" in Edingen.