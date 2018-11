Edingen-Neckarhausen. (nip) Nach dem Ausscheiden von Angela Stelling, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Offenen Grünen Liste (OGL), ist nun auch der Posten als vierter Bürgermeister-Stellvertreter neu zu besetzen. Das Vorschlagsrecht lag bei der OGL, die sich nun auf Fraktionssprecher Thomas Hoffmann verständigt hat. Der 68-jährige Ministerialrat rückte 2016 für Max Brummer nach und übernahm 2017 den Fraktionsvorsitz von Gerd Brecht.

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am morgigen Mittwoch, 14. November, soll Hoffmann nun gewählt werden. Beginn ist um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Edingen. Ein weiteres Thema auf der 14 Punkte umfassenden Tagesordnung: die Billigung der städtebaulichen Entwürfe zum Bebauungsplan "Südwest-Edingen". Hier soll das frei werdende gemeindeeigene Grundstück, bislang beansprucht vom TC Grün-Weiß Edingen, in ein kleines Wohngebiet umgewandelt werden.

Nach Anwohnerprotesten sehen die Ergebnisse aus mehreren Workshops des Gemeinderats folgendermaßen aus: eine hälftige Kombination von zwei und drei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss mit ansteigender Gebäudehöhe in der Mitte des Plangebietes. Die geplante Bebauung von sechs Doppelhaushälften entlang der Straße "Hundert Morgen" entfällt, die Anzahl von Mehrfamilienhäusern wird von sechs auf vier reduziert. Damit bleiben noch 24 Wohnungen. Zudem wird der vorhandene Rodelhügel geschont. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Für Neu-Edingen hatte der Gemeinderat bereits vor geraumer Zeit die Aufstellung eines Teiländerungsplans beschlossen, um Einfluss auf Bautiefen neuer Gebäude nehmen zu können. Auch hierzu wird das Planungsbüro Peter M. Fischer aus Mannheim einen Entwurf vorlegen.

Einigen Raum wird auch das Thema "Wasserversorgung" einnehmen. Die Unabhängige Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) hat einen Antrag auf Anbindung an die Mannheimer Wasserversorgung eingereicht, um im Notfall ein zweites Standbein zu haben. Die UBL zieht zur Begründung vor allem die TFA-Problematik heran. Es sei durchaus denkbar, dass auch in Zukunft unerwünschte Stoffe durch das Uferfiltrat des Neckars ins eigene Grundwasser gelangen. Vor diesem Hintergrund sei eine zweite Versorgungsleitung sinnvoll.

Passend dazu legt die Gemeinde Zahlen und Lagebericht zum Eigenbetrieb Wasserversorgung und zum Abwasser vor. Für die Bürger wohl am interessantesten: Die Abwassergebühren sollen auch 2019 auf dem bisherigen Niveau von 1,33 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser und auf 0,39 Euro pro Quadratmeter Niederschlagswasser bleiben.

Zur neuerlichen Vorlage liegt die Bauvoranfrage eines Aussiedlerhofs in der verlängerten Bahnhofsstraße auf dem Tisch. Der Antragsteller plant den Abbruch seines Strohlagers, um dort sieben Ferienwohnungen mit insgesamt 15 Betten einrichten zu können. Einer früheren Bauvoranfrage hatte der Gemeinderat sein Einvernehmen versagt, die nun geänderten Pläne stellt die Verwaltungsvorlage als genehmigungsfähig heraus.

Abschließend muss der Gemeinderat über außer- und überplanmäßige Ausgaben der Bauverwaltung beschließen: Durch Sanierungsmaßnahmen am Boule-Platz sowie durch Anschaffungen steht hier eine Summe von knapp 88.000 Euro im Raum.

Info: Der Gemeinderatssitzung ist eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses vorgeschaltet. Diese beginnt um 17 Uhr an selber Stelle.