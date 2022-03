Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen.Eine rund 112 Kilogramm schwere Wurfgranate hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Dienstagmorgen aus dem Gleisbett am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld entfernt. Aufgetaucht war sie bei Bauarbeiten. Wie Ralf Vendel, Dienststellenleiter beim Kampfmittelräumdienst, im Gespräch mit der RNZ erklärt, war es aber ein "normaler Einsatz".

Die Granate lag entweder seit 1944 oder 1945 dort, vermutet der Kampfmittelräumdienst. Foto: Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen

Knapp 1,20 Meter lang mit einem Durchmesser von 21 Zentimetern lag das Raketengeschoss senkrecht in der Erde unter den Gleisen, bedeckt von einem guten halben Meter Schotter und rund einem Meter Erde. "Wir haben sie gesichtet, gereinigt und für transportfähig erklärt", sagt Vendel. Deswegen war auch keine Evakuierung der Anwohner nötig. "Es muss nur evakuiert werden, wenn wir eine Bombe vor Ort entschärfen oder Sprengarbeiten machen", erklärt der Dienststellenleiter. Gefehlt habe der Granate nur die Haube, ansonsten sei sie komplett gewesen. Vendel schätzt, dass die Granate seit 1944 oder 1945 dort im Boden lag, wo seit mehr als 150 Jahren Züge rollen.

Besonders gefährlich sei das aber nicht laut dem Fachmann. "Diese Granaten sind für Erschütterungen dieser Art nicht so anfällig", sagt er. Dass Munition "hoch geht", wenn ein Zug darüber rollt, sei eher unwahrscheinlich, meint Vendel. "Aber klar, das kann passieren." Meistens stecke jedoch "unsachgemäße Handhabe" dahinter. "Munition geht eher hoch, wenn Passanten etwas finden und daran rumschrauben oder sie sauber machen wollen. Oder wenn sie bei Bauarbeiten angebohrt wird."

Das größte Problem bei dem Einsatz in Neu-Edingen sei lediglich der Abtransport am Bahnhof gewesen. "So eine Granate hat keine Henkel, sie ist schwer und unhandlich", sagt Vendel. "Normalerweise fahren wir mit unserem Transportauto immer nah an den Fundort." Das geht an einem Bahnhof schlecht. "Jetzt war der Weg zum Auto eben etwas länger für uns." Mit Hilfe von der Bundespolizei und einem kleinen Wagen habe der Kampfmittelräumdienst die Granate dann ins Transportauto gebracht. Von da aus ging es weiter zur Dienststelle in Sindelfingen. Dort werde die Granate nun eingelagert, bis dort genug Kampfmittel angeliefert sind. Wenn das der Fall ist, werde alles in eine thermische Vernichtungsanlage gebracht.

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht habe Vendel den Anruf erhalten, dass bei Bauarbeiten eine Granate gefunden wurde, gegen 6 Uhr sei der Kampfmittelräumdienst aus Stuttgart vor Ort gewesen. Zunächst waren die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen und die Berufsfeuerwehr Mannheim am Bahnhof. Wie der Edingen-Neckarhäuser Kommandant Stephan Zimmer berichtet, war außerdem eine private Fachfirma für Kampfmittelbeseitigung dort.

"Für uns war das eigentlich kein Einsatz", sagt Kommandant Zimmer. Die Wehr sei vor Ort gewesen für den Fall, dass Anwohner evakuiert werden müssen. Auch Sanitäter waren demnach an der Sammelstelle auf dem Parkplatz am Edingen-Neckarhäuser Einkaufszentrum. Für Zimmer war es der erste Granatenfund in seiner Zeit als Feuerwehrmann. "Es war schon spannend, so ein Ding mal zu sehen", sagt er.

Für die Feuerwehr war der Einsatz nach einer guten Stunde beendet, der Kampfmittelräumdienst verließ das Gelände samt Granate gegen 7.30 Uhr. "Eigentlich hat keiner mitbekommen, dass wir überhaupt da waren", erzählt Vendel. Der Bahnhof sei bis auf zwei Personen leer gewesen, und die seien lediglich mit ihren Handys beschäftigt gewesen. Laut Vendel gab es keine Einschränkungen im Bahnverkehr. Eine RNZ-Anfrage zum Granatenfund und Auswirkungen auf den Fahrplan bei der Deutschen Bahn blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.