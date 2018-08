Edingen-Neckarhausen. (nip) Der über beide Ohren grinsende Smiley steht für "voll motiviert". Damit unterstreicht die Gemeinde Edingen-Neckarhausen bei ihrem neuen Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook, dass sie beim Aufbau für die am Samstag beginnende Partnerschaftsfestwoche zwar jede Menge Arbeit, aber auch viel Spaß hat.

Anlass für die neue Präsenz der Gemeinde auf Facebook ist ein Relaunch der Gemeinde-Homepage. Nach der Komplettüberholung im Jahr 2013 standen nun Neuerungen in Design, Funktionalität, Übersichtlichkeit und benutzerfreundlicher Navigation an. Damit beauftragt war die Medienwerkstatt Hirsch + Wölfl GmbH aus Vellberg. Sie betreute die Homepage der Gemeinde bislang auch strukturell.

Für die Änderungen waren 4000 Euro im Haushalt eingestellt. Dies sei ausreichend, meinte Bürgermeister Simon Michler. Mit dem Redaktionssystem TYPO3 kann die Verwaltung nach eigenen Angaben künftig Änderungen sofort und unkompliziert in die Homepage einarbeiten. Die Inhalte werden zudem schneller für Nutzer freigeschaltet. Die Wiedergabe über Endgeräte wie Smartphones und Tablets wird weiterhin durch eine Multichannel-Lösung unterstützt.

Auf der neuen Gemeinde-Homepage findet man nun auch Fotos der Mitarbeiter - insofern diese einverstanden waren - damit das Rathausteam "ein Gesicht" hat. Generell werden Bilder und Plakaten nun größer dargestellt und die Nutzer sollen schneller auf Artikel zugreifen können.

Für ihren Facebook-Auftritt habe sich die Gemeinde etwa Weinheim als Beispiel genommen, erzählt Michler. Weiteres Vorbild ist der Blog "Neues in Edingen-Neckarhausen", den Hannes Steffen Henn ehrenamtlich betreut. "Wir haben gefragt, ob es ihn stören würde, wenn die Gemeinde bei Facebook aktiv ist. Aber er freut sich darauf", sagt Michler.

Die Gemeinde will so schneller Informationen anbieten. Das Mitteilungsblatt, zu dem man keine Konkurrenz aufbauen will, erscheint weiterhin wöchentlich. "Auf Facebook können wir rascher reagieren", erklärt der Bürgermeister. Zudem sei der Auftritt auch ein Angebot an Vereine, dort eigene Veranstaltungen zu posten und sich zu vernetzen.

Bei Diskussionen zu kommunalpolitischen Themen werde man darauf achten, dass die Kommentare die Verhaltensregeln, auch Netiquette genannt, einhalten. "Gleichzeitig können wir vielleicht auch Dinge aufklären und erklären", hofft der Rathauschef. Die Verwaltung des Facebook-Kontos wird innerhalb des Rathauses auf mehrere Schultern verteilt. "Bei manchen Inhalten, zum Beispiel bei politischen, in enger Absprache mit mir", so Michler.