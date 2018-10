Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) Nach dem Fährunglück mit zwei Toten in Edingen-Neckarhausen suchen die Ermittler noch nach der Ursache. Spezialisten sollten die Fähre im Laufe des Tages untersuchen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Zudem sind Zeugenvernehmungen geplant. Das Auto war am Samstagabend von einer Fähre in den Neckar gestürzt und versunken. Taucher der Feuerwehr fanden das Fahrzeug in zwei Metern Tiefe auf dem Dach liegend.

Die Insassen des Wagens - ein 86-Jähriger und seine 76 Jahre alte Frau - konnten nur noch tot geborgen werden. Für den Rettungseinsatz wurde die Schifffahrt auf dem Neckar eingestellt.