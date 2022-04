Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen.Das Hochwasser ist weg, aber die Fähre fährt noch immer nicht. Und das wird wohl mindestens bis Ende der Woche noch so bleiben. Denn am Samstagabend gab es "eine Kette unglücklicher Zufälle", wie der Technische Leiter der Fähre, Marcus Heinze, es formuliert. Am Ende dieser Kette steht eine kaputte Antriebswelle der Fähre, ein Motorschaden bei einem Schlauchboot der DLRG-Ortsgruppe Ladenburg/Edingen-Neckarhausen, ein abgebrochener Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg und offene Versicherungsfragen.

Die starken Regen- und Schneefälle in der Nacht von Freitag auf Samstag ließen den Wasserpegel des Neckars auf mehr als fünf Meter steigen. Schifffahrts- und Fährbetrieb wurden daraufhin eingestellt. Hochwasser transportiert immer auch eine Menge Treibgut, und so verfing sich am Samstag gleich ein ganzer Baum in der Grundkette der Fähre. Passanten alarmierten daraufhin die Feuerwehr. "Der Baum war auf Ladenburger Seite, deswegen waren wir zuständig", erklärt auf Anfrage der RNZ der stellvertretende Kommandant Markus Karlberger. Die Wehr rückte aus mit neun Einsatzkräften und rief die DLRG zur Amtshilfe, die wiederum mit drei Angehörigen vor Ort war. Bei einem Einsatz auf dem Neckar sollen die Rettungsschwimmer zur Absicherung der Wehrleute dabei sein.

Ein Radlader musste die beschädigte Antriebswelle an der Fahrerkabine entfernen. Normalerweise ragt sie dort hervor, die Grundkette ist um sie gewickelt. Foto: nip

Wie Karlberger erklärt, habe die Ladenburger Wehr Rücksprache mit Heinze gehalten, und man habe sich dazu entschieden, die Kette von dem Baum zu befreien. Dafür ließen die Floriansjünger ihr Mehrzweckboot zu Wasser. Aufgrund der starken Strömung konnten sie damit aber nicht an den Baum heranfahren. Das Schlauchboot der DLRG war deutlich wendiger, weswegen sich Wehr und DLRG entschieden, mit diesem Boot an den Baum zu fahren.

Ein Rettungsschwimmer und ein Feuerwehrmitglied, das zusätzlich über eine Wasserrettungsdienstausbildung verfügt, fuhren an den Baum und legten eine Schlinge darum. Diese Schlinge sollte an der Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeugs befestigt werden, um den Baum aus dem Neckar zu ziehen. "Die Schlinge und das Seil der Seilwinde sind eine Belastung für das Boot, das schränkt die Manövrierfähigkeit ein", erklärt der stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Sophian Habel. Deswegen sei man zwei Mal gefahren: ein Mal, um die Schlinge am Baum anzubringen, ein weiteres Mal, um die Seilwinde an der Schlinge anzubringen. "Wir mussten auch schauen, ob die Anfahrt überhaupt möglich ist bei der Strömung", führt Habel, der selbst vor Ort war, aus. Die erste Anfahrt ging noch gut, bei der zweiten kenterte das Schlauchboot, die beiden Einsatzkräfte landeten im Neckar. Habel beruhigt: "Es ist nichts Besonderes, dass ein Rettungsschwimmer im Wasser landet." Dafür werde man ja ausgebildet. Beiden gehe es gut, sie hielten sich am Boot fest, ließen sich in Richtung Neckarstrand treiben und schafften es auch, wieder in das Boot zu steigen. Aber der Motor war aufgrund des Wassereintritts kaputt. Dann war es die Feuerwehr, die das DLRG-Boot sicherte und zur Anlegestelle hinter dem Neckarstrand abschleppte. Die Feuerwehr brach den Einsatz daraufhin ab. Habel betont, dass das Schlauchboot für genau solche Einsätze geeignet sei.

Hier, unterhalb der Fahrerkabine, ist normalerweise die Antriebswelle zu sehen, sie wurde bereits ausgebaut. Foto: skv

Wie es dazu kam, dass die Antriebswelle der Fähre kaputt ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Karlberger sagt, er habe nichts mitbekommen. Habel sagt: "Ein Zusammenhang zwischen unserem Einsatz und Schäden an der Fähre ist uns nicht bekannt." Heinze dagegen meint, das Rettungsboot sei beim Kentern gegen das Transportmittel gestoßen, und beschwichtigt gleichzeitig: "Die Strömung war aber auch extrem, das muss man schon sagen." Er habe vor dem Einsatz davor gewarnt, dass er risikoreich sei.

Die kaputte Antriebswelle hat inzwischen ein Radlader entfernt, damit sie nicht ins Wasser fällt und die Schifffahrt behindert. Dafür wurde die Fähre quer an den Anleger gestellt. "Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Fähre gegen Ende der Woche wieder fährt", meint Heinze. Optimistisch ist er aber nicht, aufgrund von Materialknappheit und vollen Auftragsbüchern bei Handwerkern.

Derweil kommt in der Gemeinde Kritik auf, weil die Grundkette, die dafür da ist, die schwimmende Verbindung von einer auf die andere Neckarseite zu ziehen, beim Hochwasser nicht von der Fähre gelöst worden ist. Die Fährfamilien, die das Transportmittel betrieben haben, bevor die Gemeinde es 2020 übernahm, hatten die Fähre immer ab einem Pegelstand von vier Metern von der Grundkette getrennt. Heinze erklärt, dass dies nicht nötig gewesen sei, weil die Schifffahrt auf dem Neckar bereits eingestellt war. Außerdem sei das Hochwasser so schnell und über Nacht gekommen, dass man kaum habe reagieren können. "Wir hatten nur ein paar Stunden Zeit, und man braucht drei bis fünf Leute dafür. Das ist nachts schwierig."