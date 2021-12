Ende November fand die offizielle Einweihung der Kita „Neckar-Krotten“ statt: Edingen-Neckarhausens wohl schönster und zugleich teuerster Kindergarten startete mit leichter Verzögerung nach seinem Auszug aus dem Provisorium an der Pestalozzi-Schule. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen.Aufregendes und Anregendes, Trauriges und Schönes: Auch in diesem Jahr reihten sich in Edingen-Neckarhausen viele Ereignisse aneinander. Nachfolgend ein Überblick – auch diesmal ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

> A wie Abschiede: Seit der Kommunalwahl 2019 haben inzwischen sechs Gemeinderäte das Gremium verlassen. Zuletzt SPD-Fraktionschef Thomas Zachler im November. In seiner Abschiedsrede ließ er einiges an Zermürbung und Resignation erkennen. Sein Kreistagsmandat behielt der Fußball-Fanbeauftragte und Vereinsmensch indes gerne.

> B wie Bürgermeister Simon Michler: 2015 in Edingen-Neckarhausen ins Amt gewählt, 2021 in Schwäbisch Hall erfolglos als Oberbürgermeister beworben. Michler (CDU) kommt im ersten Wahlgang am 4. Juli auf 21,59 Prozent, sein Mitbewerber Daniel Bullinger (FDP) auf knapp doppelt so viele Stimmen. Michler zieht seine Kandidatur zurück und verspricht den Edingen-Neckarhäusern seine volle Arbeitskraft zurück.

> C wie von Castell: Im Edinger Schlösschen empfing Freiherr von Castell im 18. Jahrhundert seine Gäste. Auf Beschluss des Gemeinderats kann im schmucken Gebäude seit diesem Jahr auch geheiratet werden. Im Juni fand dort die erste Trauung statt: Anne Stahl und Leon Kick gaben sich dort das Ja-Wort. Und der Schlösschen-Förderverein feierte in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

> D wie Deutsches Rotes Kreuz: Beide Ortsvereine meldeten sich nach Zeitungsberichten zu neuen Plänen fürs Hilfeleistungszentrum, in denen sie möglicherweise nicht mehr berücksichtigt sind, mit je einer Stellungnahme zu Wort. Neckarhausen beklagt dabei den schlechten Zustand des Vereinsheims in der Fichtenstraße und fordert Abhilfe. Edingens DRK möchte einfach Planungssicherheit, nachdem es vor 16 Jahren schon einmal ein Vereinsheim in der Hauptstraße räumen musste.

> E wie Ehrungen: Unter coronabedingt hohen Schutzmaßnahmen ehrte unter anderem der TV Edingen verdiente und langjährige Mitglieder. Der Boule-Club ernannte seinen langjährigen Vorsitzenden Gerhard Hund zum Ehrenvorsitzenden und im März erhielt Barbara Rumer, die erste Vorsitzende des IGP Partnerschaftsvereins, für ihr Engagement rund um die Städtepartnerschaft die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Im Feuerwehrgerätehaus in Edingen muss der Boden der Fahrzeughalle vom Keller aus durch zahlreiche Stützen verstärkt werden, damit er die Last der Einsatzfahrzeuge tragen kann. Das HLZ ist bitter nötig. Foto: Pilz

> F wie Freiwillige Feuerwehr: Oder auch die Rufer in der Wüste, die kein Gehör finden. Seit Jahren redet sich die Wehr den Mund fusselig, wie marode ihre Gerätehäuser sind. Ein Gutachten der Unfallkasse Baden-Württemberg bestätigt das im Frühjahr auf geradezu niederschmetternde Weise. Und das Hilfeleistungszentrum? Seit über zehn Jahren gefordert und von einer Arbeitsgruppe sogar planerisch skizziert. Auch hier gibt die Machbarkeitsstudie von Architekt Feigenbutz der Wehr und ihren Plänen im Wesentlichen recht.

> G wie gelbe Schafgarbe: Wer hätte das gedacht – Schafgarbe aus Edingen wird nach Holland exportiert. Viele Landwirte bauen sie nicht mehr an, doch der "HelDen-Hof" hat sie auf einem seiner Felder.

> H wie Hilfeleistungszentrum: Ein heißes Eisen, das Gemeinderäte teils nur mit spitzen Fingern anfassen. Was lang verschlafen war, aber nötig und auch sinnvoll ist, wird jetzt richtig teuer: Wenn das Rote Kreuz miteinzieht, kommt das Gebäude im Gewann "Die Milben" auf 14,6 Millionen Euro, ohne DRK auf rund 10,8 Millionen. Und jede weitere Verzögerung kostet Geld, Zeit und die Wehr Nerven.

> I wie IGP Partnerschaftsverein: Die Partnerschaftsarbeit ruhte auch 2021 nicht: Mit dem Politologen Henri Ménudier lud die IGP einen ausgewiesenen Fachmann der deutsch-französischen Beziehungen ein. Im Herbst gewann die bretonische Sängerin Gwennyn die Herzen der Edingen-Neckarhäuser. Und mit Isilde Beasse und Alexia Guillermic sind zwei neue junge Botschafterinnen in der Gemeinde tätig: Die eine im Deutsch-Französischen Freiwilligendienst, die andere im Programm "Arbeit beim Partner".

> J wie Jugendgemeinderat: Sechs Jahre lang gab es in Edingen-Neckarhausen einen Jugendgemeinderat nach Wahlen in 2015 und 2018. Jetzt ist Schluss. Kein einziger Bewerber fand sich zur dritten Wahl im Dezember. Es war schon immer schwierig mit einer Jugendvertretung in der Gemeinde. Zu wenig Interesse? Zu wenig Betreuung? Alles trifft wohl zu.

> K wie Klimainitiative: Sie gründet sich im Sommer, will größer werden und vor allem eines: Edingen-Neckarhausen bis 2035 klimaneutral machen. Ihr Verdienst: Das Thema ist im Gemeinderat angekommen, CDU, SPD und Einzelgemeinderat Ulf Wacker fordern in einem gemeinsamen Antrag eine personelle Aufstockung im Bau- und Umweltamt. Ein Klimamanager als Anlaufstelle, Koordinator und kreativer Kopf für neue Projekte.

> L wie Lilienstraße: Anwohner wünschten sich den Erhalt der Spielfläche in Neu-Edngen. Gegen Überlegungen, das Areal für die Gemeinde gewinnbringend zu bebauen, wehren sie sich mit einer Interessengemeinschaft und Unterschriften. Beim von Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold initiierten Vor-Ort-Termin wird das zwar deutlich, doch das Votum wird im Gemeinderat kontrovers diskutiert. CDU und SPD haben einen anderen Vorschlag, der einerseits die Bebauung, andererseits einen neuen Standort vorsieht. Die Abstimmung geht zugunsten der IG aus, gebaut wird nicht. Die Fläche wird stattdessen aufgehübscht und eingezäunt.

> M wie "Maria 2.0": Was 2019 als Protestbewegung zur Erneuerung der katholischen Kirche begann, ist zu einer wahrnehmbaren Größe geworden. Im Mai sprach die RNZ mit der hiesigen Initiativgruppe. Damals sagte Gemeindereferentin Cordula Mlynski: "Die Bewegung Maria 2.0 ist zu einer festen Größe im Raum der Kirche geworden, obwohl sie eine Graswurzelbewegung bleibt. Man muss mit den engagierten "Marias" rechnen, sie mischen sich ein und bringen brisante Themen immer wieder auf den Tisch."

> N wie "Neckar-Krotten": Edingen-Neckarhausens mit 5,2 Millionen Euro teuerste, aber auch schönste Kita ist im Oktober nach leichten Verzögerungen bezugsfertig. Kinder und Erzieher räumen das "Neckar-Krotten"-Provisorium hinter der Pestalozzi-Schule, in das nun der Melanchthon-Kindergarten einziehen wird. Der alte Kindergarten im Ortskern ist nicht mehr zeitgemäß, die von der Gemeinde gekauften Holzmodule sind deutlich moderner. Statt drei Melanchthon-Gruppen kann es künftig fünf geben. Die Trägerschaft übernimmt auch hier die evangelische Kirchengemeinde Edingen.

> O wie "O du fröhliche": Nicht erst zur Weihnachtszeit, sondern früher und Corona zum Trotz: Es gab immer wieder Gelegenheit zur Freude und zum Feiern. Rund ums Schloss fiel zwar noch aus, dafür stemmten im Wesentlichen der Gesangverein und die Viktoria eine Neckarhäuser Kerwe, die sich sehen lassen konnte. Das neue Konzept auf dem Parkplatz des Freizeitbades kam an. Eine abgespeckte Edinger Kerwe gab es auch. Und im Sommer machten die kreativen "Sommergeschichten 2.0" der VHS richtig Laune und die Aktiven der IG Museum organisierten im Schloss eine wunderbare Ausstellung vor allem mit Werken des Grafikers und Künstlers Karl Bertsch. Ein Wermutstropfen: Die Fastnacht fiel schon wieder aus.

> P wie Pfarrer Bernd Kreissig: Nach zwei Jahren Probedienst wird der frühere IT-Experte und Manager im September als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Edingen offiziell ins Amt eingeführt. Ordiniert worden war Kreissig, der erst in der Lebensmitte entschied, Pfarrer zu werden, bereits im Herbst 2019. Kreissig war von Anfang an der Gemeinde "richtiger Edinger Pfarrer", wie Kirchengemeinderatsvorsitzende Kerstin Remmers betonte.

> Q wie Querulanten. Sie nennen sich in Corona-Zeiten selbst lieber Kämpfer "gegen die Spaltung der Gesellschaft". Was übers Jahr mit musikalisch begleiteten kleinen Protesten vor dem Neckarhäuser Schloss und dem Edinger Rathaus gegen Corona-Maßnahmen einherging, wuchs ausgerechnet am Volkstrauertag zu einem – zugegeben überschaubaren – Protestzug vor das Privathaus von Bürgermeister Simon Michler und seiner Frau. Zufall oder Absicht? Als die RNZ eine sachliche Meldung über den Vorfall brachte, gab’s danach die üblichen Vorhaltungen der Protestler über die Einseitigkeit der Medien.

> R wie Renate Wacker: Nach zehnjähriger Leitung der Edinger Pestalozzi-Schule, geht Wacker im Juli in Ruhestand, herzlich verabschiedet von Kollegium, Schülern und Eltern. Ihr Nachfolger wird Eric Sasse (vorher Heilbronn).

> S wie Schneider, Georg: Die Baumschule Georg Schneider feiert ihr 100-jähriges Bestehen auf der Obstbaumplantage an der Heerstraße. Einige Wochen später klauen dort dreiste Diebe einige Tonnen vom rotfleischigen Stiefkind-Apfel, aus dem der preisgekrönte Saft und die Schorle hergestellt werden. Ein Trost: Wenig später erhält die Familie für ihr innovatives Konzept einer 24/7-Apfeltankstelle im Hofladen wiederum einen Preis.

> T wie TTM Internationale Spedition: Das Unternehmen baute am Standort in Neu-Edingen rasch ein Testzentrum auf. Und sagte sofort auch ja, als jüngst Ordnungsamtsleiterin Nicole Brecht nachfragte, ob man den von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Impfmarathon mit örtlichen Hausärzten und Apotheken in den TTM-Räumen durchführen könnte.

> U wie Ulf Wacker: Er wird Nachfolger von Wolfgang Ding, dem langjährigen Vorsitzenden des Edinger Heimatbundes, der das Amt auch nach der Fusion mit dem Kulturring Neckarhausen noch sechs Jahre behielt. Namens des Kultur- und Heimatbundes kündigte Wacker bereits jetzt eine Veranstaltung fürs Jubiläumsjahr 2023 an, in dem Neckarhausen (1250 Jahre), die Musikvereinigung (100 Jahre) und die IGP Partnerschaftsverein (55 Jahre) wichtige Geburtstage feiern.

> V wie Viktoria versus Verwaltung: Im April rumst es zwischen dem Neckarhäuser Fußballclub und der Verwaltung, weil ein Teilabriss der hinteren Zuschauertribünen am (nicht mehr genutzten Sportplatz) vom Rathaus nicht kommuniziert worden war. Es musste damals rasch gehen, vor allem, um die streng geschützten Mauereidechsen weiter zu vergrämen. Sie müssen dem neuen Hebewerk und der Quartiersentwicklung von "Neckarhausen-Nord" weichen. Nach der ersten Aufregung fand der Viktoria-Vorstand auch bald seine Mitte wieder und man befand sich wenige Tage später mit der Verwaltung in "konstruktiven Gesprächen".

> W wie Wiesenkindergarten: Im April genehmigt der Gemeinderat die Pläne des aus einer Privatinitiative entstandenen Vereins "urwüchsig", auf einem Grundstück im Junkersgewann eine von zwei Gruppen des geplanten Naturkindergartens anzusiedeln. Dann schaltet sich das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises ein. Ob eigeninitiativ oder eher auf Anfrage Dritter hin, bleibt unklar. Die Behörde bemängelt den Standort und macht Alternativvorschläge, die sich mit denen eines Nachbarn durchaus decken. Der Verein plant um und bestellt statt einer Schutzhütte einen Bauwagen. Das Hickhack verzögert das Projekt um gut ein halbes Jahr. Mitte Dezember liegt dann die Bewilligung der zuständigen Baurechtsbehörde vor.

> X wie x-fache Anträge der Fraktionen: Irgendwann hatte im Prinzip jeder den Überblick verloren, wie viele Anträge die Fraktionen der Verwaltung zukommen ließen und wie der jeweilige Sachstand war. Die RNZ hakte im Juni nach. Damals waren 16 Anträge und zwei Bürgereingaben noch offen. Davon haben sich zwar inzwischen einige erledigt (siehe Lilienstraße), doch kamen weitere dazu. Ein neuer Vortrag zum aktuellen Stand wäre hilfreich. Und die Linke fordert, nicht zu Unrecht, auch bei den Arbeitsgruppen effizientere Strukturen.

> Y wie Ysop: Ob das Bienen- oder Eisenkraut, das auch bei Magen- und Kreislaufbeschwerden hilfreich sein soll, auch im Nabu-Garten wächst? Gut möglich, denn was da auf dem Grundstück in der Friedrichsfelder Straße/Ecke Stangenweg entstanden ist, ist bemerkenswert: Ein Paradies für Pflanzen und Tiere, ein Schaugarten, der über die Ortsgrenzen hinaus Aufmerksamkeit weckt.

> Z wie Zugangsberechtigung: Geimpft, geboostert, getestet? Zugang zu Veranstaltungen oder Übungsbetrieb nach welchen Regeln? Und welches Hygienekonzept für welchen Termin? Vereine stehen seit Corona vor ungeahnten Herausforderungen – und oft kamen neue Landesverordnungen übers Wochenende herein, mussten aber montags umgesetzt werden.