Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Seit über 100 Jahren stehen die zwei Barocktore des früheren Edinger Freiadeligen Guts beim Schloss in Neckarhausen. Nun hat auch der vis à vis vom Schlösschen liegende "Neckargarten" wieder ein repräsentatives schmiedeeisernes Portal. Helgard Spieß hat der Gemeinde und dem Schlösschen-Verein eine von ihrem Vater Friedrich Herold 1989 geschaffene stilgetreue Nachbildung der beiden von Castell’schen, später von Oberndorff’schen Parktore geschenkt.

Vom örtlichen Bauunternehmer Roland Schneider wurde das gewichtige wie prächtige Erbstück ehrenamtlich am bisherigen Standort, dem Heroldschen Hausgarten Grenzhöfer Straße 82, abmontiert und im früheren Biergarten der Schlosswirtschaft neu errichtet.

"Ich finde, das ist ein idealer Platz", befand Fördervereinsvorsitzender Hans Stahl. Steht doch das Tor drinnen am Parkweg, kurz hinter dem seitlichen Zugang von der Hauptstraße her. Hier zweigt der Querweg ab, den die Gemeinde im Zuge der öffentlichen Pachtung der geschichtsträchtigen Grünanlage angelegt hat. So lädt das Portal - einen der zwei Torflügel weit geöffnet - zum Betrachten, Staunen und zum Durchschreiten ein.

Denkbare Standorte wären auch die zwei Zugänge vom TVE-Gelände aus gewesen, vorn an der Südwest-Ecke des Parks und unten am "Steinernen Tisch". Doch müssen beide Durchfahrten für den Gemeindebauhof, für Baumpflegefirmen sowie im Notfall für Rettungsdienste offen bleiben.

Viel zu schmal für das gut zweieinhalb Meter breite Portal hingegen wäre der seitliche Fußgänger-Zugang gewesen. Hier hätte man aufwendig in die Mauer und den Metall-Zaun eingreifen müssen. Was auch für die Eigentümerfamilie Kothe/Piesch nicht in Frage gekommen wäre, betonte Birgit Piesch.

Daher entschieden sich Bauamtsleiter Horst Göhrig, sein Kollege Herbert Stein und Fördervereinsvorsitzender Stahl für den Weg-Abzweig drinnen. Hier kommt das Prachtstück für Besucher vom Blickwinkel her sogar besser zur Geltung als hart am Gehsteig. "Gut gelungen", attestierte auch Pieschs Bruder Hermann Kothe.

Zudem wirkt es wie eine Reminiszenz an den vormaligen Standort. Auch dort stand das Tor als reines Schaustück frei auf dem Rasen neben dem schmucken kleinen Wohnhaus. Friedrich Herold hatte als gelernter Dreher, passionierter Hobby-Schlosser und Metall-Allrounder in den 1980er Jahren auf Bitte seines Bruders und damaligen Bürgermeisters Werner Herold schadhafte Teile an den Original-Torflügeln ausgebessert.

Dabei entstand die Idee zum Nachbau für den eigenen Garten. Dass die Umsetzung alles andere als leicht war, dokumentierte Friedrich Herold im eisernen Schriftzug auf dem Tor: "Der Anfang war schwer, doch schwerer das Ende." Im Juni 2017 ist Herold, einige Jahre nach seiner Gattin Lore, verstorben. Tochter Helgard Spieß entschloss sich, das Elternhaus wiederum für ihre Tochter und deren junge Familie von Bauunternehmer Schneider vergrößern zu lassen. Das Prachtportal musste dem Anbau weichen.

Zum Glück erfuhr Hans Stahl - er ist ein Cousin von Helgard Spieß - über einen Bekannten, Fritz Hibschenberger, davon. "Das wäre viel zu schade fürs Altmetall", war man sich einig. Stahl sprach die Erbin darauf an, und ohne Zögern vermachte sie das Tor dem Förderverein, der Gemeinde und damit der ganzen Einwohnerschaft.

Auch Roland Schneider sagte spontan zu, als Horst Göhrig bezüglich Abbau und Wiedererrichtung zum Gotteslohn anfragte. Und das entpuppte sich als hartes Stück Arbeit, wie Schneider anmerkte: "Enorm schwer, das Teil - ich schätze mal 500 bis 600 Kilo." Schonend in zwei Teile geschnitten, wurde es per Bagger auf den Lkw gehievt und erst mal im Gemeindebauhof zwischen gelagert.

Kürzlich nun bauten Schneider und seine Mitarbeiter das gute Stück an neuer Stelle auf, wieder mit den zwei schweren Metallpfosten, die rund 60 Zentimeter tief im Boden fundamentiert wurden. Nun wird das Tor vom örtlichen Malerbetrieb Schoder - wiederum als Spende - neu in Schwarz und Gold gestrichen, um im vollen Glanz an den einstigen Barockgarten zu erinnern.