Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Für Cesare Di Leone bringt die Umstellung auf "Bio" beim Verpackungsmaterial in seinen beiden Eiscafés in Edingen und in Ilvesheim innere Befriedigung mit sich, wie er selbst sagt, und auch positive Reaktionen der Kunden. "Die Kunden erwarten das heute. Und sie haben auch immer wieder gefragt", meint er gestern beim Pressetermin mit Bürgermeister Simon Michler und der Umweltbeauftragten Vivien Reinhard.

Für die Gemeinde, so Michler, der Di Leone auch gleich zum Geburtstag gratulierte, sei die Umstellung in zweierlei Hinsicht eine "schöne Sache": Erstens ist das ein Beitrag auf dem Weg zur "Fair-Trade-Town", den die Kommune eingeschlagen hat. Und außerdem werden die Müllbehälter am gegenüberliegenden Rathaus entlastet.

Di Leone, seit 2001 in Edingen mit dem Eiscafé ansässig, erklärt, er habe lange suchen müssen, bis er fand, was er wollte. Jetzt besteht das Verpackungsmaterial, also Eisbecher, Kaffeebecher und Löffel, aus Maisstärke oder Zuckerrohrfaser. "Alles biologisch abbaubar und zu 100 Prozent kompostierbar. Innerhalb von 60 Tagen", schildert er. Und meint: "Das ist der Trend und einfach besser für die Umwelt."

Die Eisbecher sind zudem in Naturfarben gehalten: "Sie sehen gut und stabil aus", findet der Bürgermeister. Di Leone nickt. Auch die Kaffeebecher seien stabil, hielten das Getränk warm, ohne die Finger zu verbrennen.

Umgestellt hat der Inhaber mit der einhergehenden Renovierung des Cafés in der Winterpause. "Wir haben alles rausgerissen und alles neu eingerichtet. Auch die Technik ist neu." Braun- und Blautöne der früheren Möblierung sind jetzt hellen Fliesen, Tischen und Bänken gewichen. Die Servicetheke ist großzügiger als zuvor geschnitten: "Wir brauchen den Platz dahinter", meint Di Leone. Trotz Hauptstraße und dem vielen Verkehr ist das Eiscafé mit seiner Innen- und Außenbewirtschaftung zum zentralen Platz in Edingen geworden.

An den Wochenenden ist es hier noch voller als üblich, und dann gehen einige Hundert Kilogramm Eis über die Theke. Beliebt sei nach wie vor Vanilleeis, das man für verschiedenste Kreationen brauche. "Renner sind aber auch unser Schokoladeneis mit Schokolade aus Sizilien und das Pistazieneis mit Pistazien aus der Ätna-Region", sagt Cesare Di Leone. Die Pistazien von dort schmeckten viel intensiver. "Die Kunden schätzen Qualität, auch wenn sie manchmal etwas teurer ist." Das Eis ist selbst gemacht, die Rezepte werden immer wieder umgestellt und an neue Trends und Anforderungen angepasst. Auch die Umstellung auf Bio-Verpackungsmaterial kam ihn teurer. "Die Anschaffungskosten sind teilweise mehr als doppelt so hoch."

Aber er ist der Überzeugung, dass sich der Schritt lohnt. "Wir wollen den Weg weiter in Richtung nachhaltiger Beschaffung gehen. Auch in der Verwaltung", betont Umweltbeauftragte Reinhard. Um das Ziel einer zertifizierten "Fair-Trade-Town" zu erreichen, müssen ohnehin örtliche Betriebe eingebunden werden. Das Eiscafé ist jetzt einer davon.