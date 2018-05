Edingen-Neckarhausen. (mwg) Es gab zu Beginn viel Kritik und Skepsis, von einem millionenteuren Schnakenloch war die Rede. Als ein Bauunternehmer einige Wochen lang seine Arbeit einstellte, weil er mehr Geld wollte, kam Häme dazu. Die Genugtuung in der Verwaltung muss also groß gewesen sein, als Anfang Mai ein offizielles Schreiben aufgesetzt wurde: Die Einweihung der Fischkinderstube steht kurz bevor. Gefeiert wird mit den Bürgern am Freitag, 8. Juni, um 14.30 Uhr. Nach den Reden am Sonnensegel kann das Seitengewässer besichtigt werden.

Spatenstich für das Großprojekt war im Dezember 2015. Von den rund 3,8 Millionen Euro Kosten übernimmt das Land 2,7 Millionen Euro, der Rest konnte durch einige Spender finanziert werden. GoogleMaps führt das Seitengewässer bereits als Sehenswürdigkeit Edingen-Neckarhausens auf.