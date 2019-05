Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Offene Grüne Liste (OGL) verbringt ihren Kommunalwahlkampf in der freien Natur. Sie startete mit einer Kandidatenvorstellung in der Orangerie im Schlosspark von Neckarhausen und schwang sich eine Woche später aufs Rad, um bei heftigem Gegenwind zwei Stunden lang zu den Edinger und Neckarhäuser Biotopen zu fahren. Und dabei vom umfassenden Wissen von Dietz Wacker zu profitieren, der als Hobby-Imker mit und in der Natur lebt.

An der Gemarkungsgrenze Süd von Edingen stieß die Gruppe auf ein "kleines Unikum", wie Fraktionssprecher Thomas Hoffmann sagt. Es handelt sich dabei um ein Ausgleichsbiotop für das Bebauungsgebiet "Wiese Bäko" in Neckarhausen. "Aus unserer Sicht ist das unschön", meinte Hoffmann und bezog sich dabei auf das Punktekonto der Kommune. Das heißt, wann immer eine gemeindeeigene Grünfläche bebaut wird, erfährt das kommunale Ökokonto ein Minus. Definiert die Gemeinde dann ein Biotop als Ausgleichsfläche, bleibt der Punktstand stabil. Die OGL findet, da könnte mehr passieren. Kritisch nimmt sie auch den ersten von drei Abschnitten am Aserdamm in den Blick. Hier will die Gemeinde, so argumentiert das Bauamt, die alten Maulbeerbäume erhalten und den Weg verbreitern, damit auch ältere Menschen spazieren gehen können. Doch die Romantik der vorher fast grünen Röhre, die den schmalen Weg überspannte, ist weg. "Alles, was ein Biotop wertvoll macht, wurde hier weitgehend beseitigt", sagt Hoffmann.

Rolf Feuerstein, der Vorsitzende der Neckarhäuser Vogelfreunde, hat das Ausputzen der Landschaft schon häufiger beklagt. Weil Vögel wie die Nachtigall keine Brutstätten und Rückzugsmöglichkeiten mehr finden.

Den nächsten Wahlkampftermin absolvierte die OGL auf dem Wasser. "Warum wir das machen?" Weil, so Hoffmann, man den eigenen Kandidaten und interessierten Teilnehmern die Schönheit und Idylle von Edingen-Neckarhausen zeigen wolle. Der Erhalt des dörflichen Charakters ist ein Aspekt des Wahlprogramms.

Die zweistündige Kanutour führte zunächst stromaufwärts zum Krottenneckar. Hoffmann sagte, er habe vom Regierungspräsidium längst eine Zusage erhalten, dass der Krottenneckar wieder entschlammt werde. Passiert ist das bislang nicht. Mit Herbert Henn, Initiator der historisch gestalteten Tafeln entlang des Neckarweges, hatten die Kanuten wiederum einen profunden Kenner der Geschichte bei sich. Henn sprach über den langen Bau des bröckelnden Eisbrechers, über die dramatischen Arbeitsverhältnisse der Treidler und über den verheerenden Eisgang 1784, der in Neckarhausen Mensch und Vieh ertränkte und zahlreiche Häuser dem Erdboden gleichmachte.

In einem Flussabschnitt sahen die Paddler Wasserschildkröten und Flusskrebse, denen die nicht allzu gute Wasserqualität des Neckars nichts auszumachen scheint.

"Wir sollten den Radweg am Neckar aufwerten", erneuerte ein Teilnehmer einen lang gehegten Wunsch der OGL, für den Kandidat Andreas Hein-Fischer bereits vor geraumer Weile Pläne erstellt hatte. "Zu teuer", lautete nach Prüfung das Fazit im Gemeinderat. Zwei weitere Anregungen nahm die OGL mit von ihrer Kanutour: an der Festwiese oder in der Kuhgasse weitere Zugänge zum Neckar zu schaffen. Von der Hand zu weisen ist das nicht, denn von der Kuhgasse aus, so erklärte Herbert Henn, seien früher Pferde und Rinder in den Fluss zum Säubern getrieben worden.

Nach der Kanutour ging es dann am Wochenende zum Fitness in die Fischkinderstube. "Fit in den Sommer" hieß das von Kandidatin Julie Kiepe professionell angeleitete Angebot.