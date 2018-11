Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Online-Wahl, kommende Veranstaltungen und Aufgaben für das neue Gremium waren die Themen der öffentlichen Sitzung des amtierenden Jugendgemeinderates Edingen-Neckarhausen. Außerdem stellten sich die Kandidaten für das neue Gremium vor. Vom Montag, 3. Dezember, bis Sonntag, 9. Dezember, wird der neue Jugendgemeinderat gewählt.

Die Wahl ist diesmal online. Die Firma VB-consulting aus Aalen wurde beauftragt, diese durchzuführen. Für etwa 2000 Euro kaufte die Gemeinde Lizenz und Software. Das Wahlergebnis gibt es am Montag, 10. Dezember, per Knopfdruck. "Das ist eine große Arbeitserleichterung für die Gemeinde", sagte Gerhard Fischer von der Verwaltung. Die Gemeinde erhofft sich von der Online-Wahl eine höhere Beteiligung. 2015 lag sie bei 5,6 Prozent. Die über 1000 Wahlberechtigten bekommen in ihrer Wahlbenachrichtigung einen Zugangscode. Damit können sie sich auf der Homepage der Gemeinde unter dem Reiter "Jugendgemeinderat" einloggen und ihre zwölf Stimmen vergeben. Der Wahlbereich wird am Montag, 3. Dezember, um Mitternacht freigeschaltet und bleibt bis 24 Uhr am Sonntag, 9. Dezember, geöffnet. "Die Jugendlichen müssen den Brief bis zum Wahlbeginn aufheben", erinnerte Timo Sanzol Rieth.

Die Befürchtung, es könnte nicht genügend Bewerber geben, hatte sich nicht bewahrheitet. Genau zwölf Jugendliche ließen sich zur Wahl aufstellen. Teilweise habe sie auch schon konkrete Pläne für ihre Amtszeit.

So liegt der zwölfjährigen Aliye Görgülü am Herzen, Jugendliche zu beschäftigen: "Ich glaube, viele langweilen sich einfach, dagegen will ich etwas machen." Die ebenfalls zwölfjährige Annika Baumbusch möchte gerne die Radwege der Gemeinde verbessern. "Der am Neckar zum Beispiel ist sehr holprig", erklärte sie. Emilia Jakobi (14) möchte, dass der Jugendgemeinderat präsenter wird. Talessa Hohl (14) wüscht sich einen Platz für Jugendliche, der nach ihren Wünschen gestaltet werden soll. Paul Hanisch (16) ist mit aktuellen Jugendgemeinderäten befreundet und hat schon viel gehört. Jetzt möchte er selbst mitmachen. Maria Ritter (17) legt ihren Schwerpunkt auf die Umwelt: "Mir ist der Erhalt der Naherholungsgebiete wichtig." Aus dem alten Gremium stellen sich Timo Sanzol Rieth, Finja Kettner, Phillip Schaefer, Dennis Frank (16), Constantin Schwarz (16) und Marlon Alcaniz Schnur wieder zur Wahl.

Die Nachbesprechung des Jour fixe mit Bürgermeister Simon Michler war ebenfalls Thema der Sitzung. Besonders wichtig war den Jugendräten dabei das Thema Rodelhügel. Durch den Bebauungsplan sollte der beliebte Rodelhügel bei den Tennisplätzen weichen. Die Jugendräte sprachen sich in einer Stellungnahme für dessen Erhalt aus. "Das ist der Wintertreffpunkt für Groß und Klein. Wir konnten nicht zulassen, dass der wegkommt", erzählte Sanzol Rieth. Dennis Frank hatte beim Treffen mit Michler den schlechten Zustand des Feuerwehr-Jugendraumes zur Sprache gebracht. Nach einem Unwetter im Sommer war dort die Wand geschimmelt und der Raum seitdem nicht mehr nutzbar. Mit Werner Kaiser vom JUZ 13 besprachen sie die kommenden Termine, wie den Kinder-Weihnachtsmarkt am Sonntag, 9. Dezember, diesen unterstützen sie mit Kartoffelsuppe.

Die letzte öffentliche Sitzung des amtierenden Jugendgemeinderates ist am Donnerstag, 13. Dezember, um 19 Uhr im Rathaus. Bis zur Vereidigung des neuen Gremiums im Januar bleiben die bisherigen Mitglieder noch im Amt.