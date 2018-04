Edingen-Neckarhausen. (sti) Der Neckar hat sie wieder, die Kanuten des Turnvereins 1890 Edingen, die gemäß jahrzehntelanger Tradition am Ostermontag die neue Saison anpaddelten. In Einer- und Zweierkajaks ging es am frühen Nachmittag bei schönem Wetter von der Einsetzstelle am Bootslager flussaufwärts nach Wieblingen. Den Schwabenheimer Hof mit seinem noch aus der Barockzeit stammenden Schiffsreiter-Gasthaus "Zum Anker" ließ man ebenso "links liegen" wie gleich darauf die Schleuse, wo einst die Burg "Schwabeck" lag, und das Flusskraftwerk mit seiner kleinen Werkssiedlung "Windhof" auf dem Damm zwischen Altneckar und Seitenkanal.

Die Paddler blieben auf dem alten Gewässer, fuhren unter der Autobahnbrücke der A5 durch und schaufelten dann noch ein gutes Stück weiter flussaufwärts etwa bis hinter den Wieblinger Messplatz. Dort lassen kleine Stromschnellen heute noch erahnen, dass der Neckar vor seiner Bändigung für die Flussschifffahrt wirklich der "wilde Kerl" war, wie es sein aus dem Keltischen stammender Namen besagt.

Umso ruhiger und beschaulicher ging es dann wieder zurück, vorbei an der gerade frühlingshaft erwachenden Uferlandschaft des Naturschutzgebiets "Altneckar-Wörth-Weidenstücker" einschließlich des Edinger Krottenneckar-Altarms. Wieder am Kanu-Domizil angekommen, warteten schon weitere Bootsfreunde mit Kuchen, Kaffee und Tee auf die Anpaddler.

Vor der Stärkung jedoch scharte Abteilungsleiter Sebastian Maaß alle noch zur Taufe zweier neuer, respektive aus zweiter Hand für den Verein erworbener Einsitzer-Kajaks: Der "Kormoran" und der "Eisvogel" sind beide schon am Neckar heimisch, jetzt aber auch in Knallrot und Signalgelb. Mal nicht mit Sekt, sondern mit je einem kleinen Guss aus einer gerade aus dem Fluss gefischten Wodkaflasche taufte Christine Rädeker-Maaß die beiden Einer und wünschte ihnen stets eine Handbreit Wasser unterm Kunststoffrumpf.