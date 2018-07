Herrlich anzusehen: das Schloss von Neckarhausen. Noch herrscht hier Ruhe, aber ab morgen geht’s bei "Rund ums Schloss" rund. Im Schlosshof und auf der Hauptstraße laden Vereine, Gruppen und Organisationen in ihre Festzelte oder an die Stände. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Nachdem am Samstag um 16 Uhr durch drei Böllerschüsse der Neckarhäuser Schützen und den Fassbieranstich von Bürgermeister Simon Michler das 37. Gemeindefest "Rund ums Schloss" eröffnet worden ist, herrscht zwei Tage lang Ausnahmezustand mit lauter gut gelaunten Menschen in Neckarhausen. Alle Vereine, Gruppen und Organisationen, die mit im Boot sind, haben wieder alles darangesetzt, um Besuchern aus Nah und Fern ein paar schöne Stunden zu bereiten und sie kulinarisch aufs Allerbeste zu verwöhnen.

Im Schlosshof und auf der Hauptstraße laden die jeweiligen Gastgeber in ihre Festzelte oder an die Stände: Hier gibt es Dampfnudeln mit Vanillesoße, Handkäse mit Musik, Schnitzel und Schweinepfeffer, Spare Ribs, schwäbische Maultaschen, Kartoffelpuffer und Rippchen, Gyros und Flammkuchen, Pulled Pork Burger und süße oder salzige Crêpes.

Am Samstagabend spielt im Schlosshof die Coverband "Raphael Autz & Friends". Die Band um den Neckarhäuser Schlagzeuger Autz steht für immer wieder wechselnde Besetzungen und beste Unterhaltung von Latin bis Metal, von Rock bis Soul.

Auf der Hauptstraße dreht DJ "DoMe" den Plattenteller. Der Sonntagvormittag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schlosshof, wo im Anschluss die Musikvereinigung Neckarhausen zum musikalischen Frühschoppen lädt. Unter fast derselben Überschrift laden die beteiligten Vereine in ihre Festzelte ein, wo der Frühschoppen nahtlos ins Mittagessen überwechseln kann. Am Wochenende kann man getrost die Tür zur heimischen Küche geschlossen halten.

Samstags und sonntags finden ferner im Schlosshof und auf der Hauptstraße Aufführungen und Mitmachaktionen statt. So kann man bei der DJK Klettern oder Street Soccer spielen - und natürlich auch Fußball schauen: Verschiedene Vereine übertragen die an diesem Wochenende stattfindenden Spiele der Fußballweltmeisterschaft.

Nicht fehlen im Programm dürfen zwei weitere Veranstaltungen: Die Volkshochschule bittet am Samstag um 15 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung "Landschaft und Stillleben" mit Werken der Aquarellkurse von Michael Huber in die Orangerie im Schlosshof. Und die Neckarhäuser Schützen laden am Samstag ab 14 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr zur Ortsmeisterschaft im Luftgewehrschießen. Am Sonntagabend unterhält "Knopf Music" im Schlosshof.

Beim Behindertensportverein finden Gäste übers Wochenende Spielzeug und praktische Dinge, die in den arbeitstherapeutischen Werkstätten Mannheim gefertigt wurden. Mit Informationsständen sind der VdK und die Gemeinde vertreten.

Informationen zur Festwoche ab 24. August, in der Edingen-Neckarhausen das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Plouguerneau feiert, gibt es am Stand der IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft. Dort können private Gastgeber auch noch Quartiere für die rund 200 erwarteten Franzosen melden.

Info: Gemeindefest "Rund ums Schloss" ab Samstag, 16 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr. Die Hauptstraße ist teilweise gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Das gilt auch für die Buslinien 42 und 46. In dieser Zeit wird die Haltestelle "Neckarhausen-Schloss" in Fahrtrichtung Seckenheim nicht bedient.