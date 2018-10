Von Anna Manceron

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr rund 2,5 Millionen Euro mehr eingenommen, als erwartet. Das geht aus der Jahresabrechnung für 2017 hervor, die Kämmerer Manfred Kettner dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch vorlegte. Demnach hatte die Verwaltung für das Jahr 2017 mit einem Minus in Höhe von 855.000 Euro gerechnet. Stattdessen konnte der Kämmerer das erzielte Plus in den Sparstrumpf stecken, also in die Rücklage der Gemeinde.

"Auf den ersten Blick sieht das natürlich sehr gut aus", sagte Bürgermeister Simon Michler bei der Sitzung im Edinger Bürgersaal. Die Sache hat allerdings einen Haken: Die 2,5 Millionen Mehreinnahmen stammen aus einem Kredit, den die Gemeinde aufgenommen hatte, um den Bau des Kindergartens "Neckarkrotten" zu finanzieren. Weil das Projekt verschoben wurde, wandert nun auch das Darlehen in Höhe von drei Millionen Euro vorerst in die allgemeine Rücklage.

"Die Jahresrechnung 2017 ist damit zwar besser ausgefallen als prognostiziert, aber das ist kein Grund, überschwänglich zu werden", sagte Michler am Montag gegenüber der RNZ. Er rechnet damit, dass die neugebildete Rücklage in Höhe von 2,5 Millionen Euro bald schon wieder aufgebraucht sein wird.

"Im nächsten Jahr stehen viele große Investitionen an, zum Beispiel die Sanierung der Pestalozzi-Schule und eben der Neubau für die ’Neckarkrotten’", so Michler. Erst im September hatte der Gemeinderat für die Schul- und Kindergartenentwicklung ein Investitionspaket in Höhe von neun Millionen Euro verabschiedet.

Die Fraktionen zeigten sich positiv überrascht von dem guten Haushaltsjahr und segneten den Jahresbericht 2017 einstimmig ab. Dabei gaben sie dem Bürgermeister aber auch ein paar kritische Anmerkungen mit auf den Weg: "Wir sollten uns fragen, ob wir den jetzigen Personalstand in der Verwaltung mit 140 Mitarbeitern langfristig finanzieren können", sagte Thomas Zachler (SPD).

Gerd Brecht wiederum kritisierte im Namen der Offenen Grünen Liste (OGL), dass die Gemeinde viel Geld mit Grundstücksverkäufen eingenommen habe: "Rund zwei Millionen Einnahmen durch verkaufte Grundstücke, das ist schon auffällig", sagte er.