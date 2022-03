Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Ab dem 1. April werden (ganz ohne Scherz) die 18 Wohnungen des "Familienheim"-Neubaus in der Jahnstraße 20 bezogen. Vorab besichtigten Bürgermeister Simon Michler und acht Mitglieder des Gemeinderats am Mittwoch die gut geschnittenen, attraktiven und barrierefrei zu erreichenden Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohneinheiten.

Hier werden laut der Baugenossenschaft beim Ortstermin "zu ganz großen Teilen" Bürger aus der Gemeinde zum Zuge kommen, die "schon lange auf der Warteliste stehen" – mit Wohnberechtigungsschein als Voraussetzung. Durch den Mix an Wohnungsgrößen, so Bauleitender Architekt Christian Orth, werde dabei von Alleinerziehenden, über Ältere mit geringer Rente bis zu Familien mit Kindern der Bedarf am Markt abgebildet."

Der Neubau entstand "ziemlich zentral im Ort" und anstelle "einer alten Burg", wie Michler den abgerissenen gemeindeeigenen Nachkriegsmietblock im Kontrast dazu nannte. Ziel der Kommune war hier die Schaffung zeitgemäßen und doch preiswerten Wohnraums für viele. Nach Gesprächen auch mit anderen Baugenossenschaften der Region sei, so der Bürgermeister, mit der Familienheim Rhein-Neckar "ein bewährter Partner" ins Boot gekommen. Um die Mietpreise erschwinglich zu halten, und das trotz Tiefgarage, musste das Grundstück durch einen recht großen Baukörper genutzt werden, mit drei Stockwerken plus Dachgeschoss. Doch fügt sich das vorn in der Straßenflucht stehende Gebäude dank der optischen Teilung per Doppelgiebel vergleichsweise schonend in die Nachbar-Bebauung ein.

Im hinteren Bereich hält es mit großer Freifläche Abstand zu den (früheren Siedler-)Häusern an der Blumenstraße. Auch werden hier fünf kleine Gartenstücke für die Bewohnerschaft abgeteilt, angrenzend an die Hausgärten dahinter.

In zwei Gruppen führten Architekt Orth, Philipp Middendorf als Leiter des "Familienheim"-Bestandsmanagements und Firmen-Pressesprecher Felix Ernst durch einige der Wohnungen. Alle 18 besitzen eine große, lichte Wohnküche als zentralen Raum und dazu ein, zwei oder drei kleinere Zimmer, sämtlich mit Fußbodenheizung. Die Erdgeschoss-Wohnungen haben Veranden, die darüber große Balkone.

Durchweg verfügen sie auch über ein großzügig bemessenes, barrierefreies Bad plus Gäste-WC. Die Böden sind in hellgrauem Laminat, die Wände, Türen und die bodentiefen Fenster in Weiß, sprich bewusst dezent und neutral, gehalten. Begrüßt wurden – neben den Tiefgaragenstellplätzen und dem Aufzug – auch die zusätzlichen Abstellkammern auf den Geschossfluren, etwa für Kinderwagen oder Rollatoren.

Die Summe der Baukosten war beim Ortstermin zwar nicht zu erfahren; doch hinsichtlich des Mietpreises fiel bei der Besichtigung von Investorenseite der Hinweis "sieben Euro der Quadratmeter". Dafür, so der Tenor aller, werde wirklich viel geboten. "Sozialwohnungen, das ist ein großes Wort", befand Gemeindechef Michler, doch seien hier mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis "ganz tolle Wohnungen" entstanden.