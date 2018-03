Edingen-Neckarhausen. (nip) Im Rahmen eines Energie-Einspar-Vertrages mit E1-Energiemanagement (vormals ABB Gebäudetechnik) hat die Kommune 2007 je ein Blockheizkraftwerk (BHKW) für das Freizeitbad und die Pestalozzi-Schule erworben. Wegen ihrer zehnjährigen Laufzeit sollten beide Anlagen im vergangenen Jahr auf Vorschlag der Firma "aus Gründen der Wirtschaftlichkeit" ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 202.600 Euro hätten sich E1 und die Kommune geteilt. Im Technischen Ausschuss (TA) diskutierten die Mitglieder mittlerweile zum fünften Mal über den Sinn dieser Maßnahme.

Diesmal war auch Klaus Keßler von der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg (KliBA) zugegen und riet, auch aus ökologischer Sicht, zum Ersatz der BHKWs. Beide Anlagen seien mit ihren hohen Durchlaufzeiten quasi älter, das eine habe bereits über 80.000 Kilowattstunden erreicht, üblich seien 60.000 Stunden. "Eine Kompletterneuerung ist vertretbar und aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoller als eine Teilsanierung", erklärte er.

Doch der TA sah das Ganze nach wie vor kritisch. "Aus Prinzip", wie Stephan Kraus-Vierling von der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) sagte. Hier sei dem TA weitgehend aus wirtschaftlichen Gründen eine Kompletterneuerung angeraten, obwohl er keinen besonderen technischen Grund erkennen könne, dass eine deutlich höhere Effizienz erwartbar sei, so Kraus-Vierling. Außerdem habe man das Repair-Café der Lokalen Agenda am Ort, das versuche, in die "Köpfe der Leute längere Produktlaufzeiten zu kriegen". Zudem sei das Ganze ohnehin überraschend, so Kraus-Vierling. Ihm sei nicht klar gewesen, dass die Anlagen nach zehn Jahren fällig sein sollten.

Es war ein längerer Abwägungsprozess: Falls eines der beiden BHKWs ausfallen würde, wäre noch bis zum Auslaufen des Contractingvertrags im Jahr 2021 die E1-Energiemanagement für den Ersatz zuständig. Gleichzeitig konnten weder Keßler noch der TA abschätzen, welche Zuschüsse künftig für Anlagen dieser Art zu erwarten sind.

Bürgermeister Simon Michler fand Kraus-Vierlings Überlegung, das Ganze zu splitten, gar nicht schlecht. Thomas Hoffman (Offene Grüne Liste) riet hingegen dazu, beide auf einmal auszutauschen. "Jetzt können wir es uns noch leisten und jetzt steht dafür Geld im Haushalt." Zudem falle ja gleich ein wenig Rendite an.

Letztlich setzten sich die Überlegungen von Michael Bangert (SPD) und Markus Schläfer (CDU) durch: "Wenn jetzt eines zusammenbricht, muss uns die Firma ein neues hinstellen. Das Risiko liegt also nicht bei uns", sagte Bangert. Und Schläfer sagte: "Wir müssen auch ein bisschen an uns denken."

Beide Anlagen laufen demnach weiter. Die im Haushalt eingestellten 100.000 Euro werden zumindest in diesem Jahr nicht ausgegeben.