Edingen-Neckarhausen. (nip) "Es war Liebe auf den ersten Blick", erinnert sich Josef Zachler daran, als er zum ersten Mal beim Bäcker Ding seine zukünftige Frau hinter dem Verkaufstresen erblickte. "Seine" Inge machte damals eine Lehre als Bäckereifachverkäuferin, war dabei zeitlich aber sehr eingespannt. Mal ab und an am Wochenende ins Kino, mehr war nicht drin an gemeinsamen Aktivitäten.

Der Neckarhäuser und die Edingerin heirateten am 1. August 1958 und feiern heute, 60 Jahre später, Diamantene Hochzeit. Was für ein Glück, dass sich Josef Zachler damals traute, die Liebe seines Lebens anzusprechen, denn das Paar, so schildern beide, ergänze sich auf wunderbare Weise. "Wir lassen einander ausreden. Wenn was ist, dann höre ich ihm zu, und dann sage ich ihm, jetzt bin ich dran", schildert die 82-jährige Inge Zachler. Bei gemeinsamen Projekten, beispielsweise am Haus, habe man einander immer geholfen. Absprachen und Kommunikation - keine schlechten Voraussetzungen für eine harmonische Ehe.

Die Passion ihres Mannes teilte sie auf pragmatische Weise: Er, der mit knapp 19 Jahren dem MGV Neckarhausen beitrat, war dort nicht nur über 68 Jahre Sänger im zweiten Tenor, sondern auch verantwortungsbewusste Stütze in diversen Ehrenämtern. Als Mitglieder im Wirtschaftsausschuss waren sie bei zahllosen Vereinsveranstaltungen und großen Sängerfesten im Einsatz. Das handwerkliche Geschick des Elektrikers war gefragt beim Umbau und der Erweiterung des Vereinsheims "Kleintierhof".

Nicht zuletzt gehört Josef Zachler zu den Gründungsvätern der Partnerschaft mit Plouguerneau. Mit dem MGV machte er sich 1966 und 1967 auf den Weg an die Atlantikküste. Zahlreiche Fahrten dorthin hat er dokumentiert, dies und vieles andere aus dem Ortsgeschehen. Lange Zeit sammelte Josef Zachler alle Zeitungsberichte. Wichtige Ereignisse hat er nicht nur in den Alben, sondern, wie Ehefrau Inge anmerkt, auch im Kopf. "Alles, was vor 50 Jahren oder so passiert ist, weiß er noch heute auf den Tag genau."

Seit 1958 wohnt das Paar im Haus von Inge Zachlers Eltern inmitten der Ortsteile, knapp auf Edinger Seite. Drei Jahre nach der Hochzeit kam Sohn Thomas zur Welt. Inzwischen hat sich die Familie um drei Enkel und drei Urenkel vergrößert. "Da sind wir ganz stolz - wir haben ein sehr gutes Verhältnis", sagt Inge Zachler. So richtig wollen beide ihre Diamantene Hochzeit erst im September feiern. Heute ist "offene Tür" für Gratulanten. Auch Bürgermeister Simon Michler hat sein Kommen angekündigt.