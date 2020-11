Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg/Edingen-Neckarhausen. Am Gefängnis vorbeigeschrammt ist ein 55-jähriger, aus Edingen-Neckarhausen stammender Mann. Das Amtsgericht Heidelberg verurteilte Rolf S. wegen 18-fachen Betrugs mit einem Gesamtschaden von rund 25.000 Euro zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Um nicht in den Knast zu wandern, muss er sich in den nächsten vier Jahren an Recht und Ordnung halten.

Ralf S. habe ein "im negativen Sinne beeindruckendes Bundeszentralregister", sagt Richterin Walburga Englert-Biedert bei der Urteilsbegründung. Es beginne und ende mit Betrug. Seit Ende der 80er-Jahre stand der 55-Jährige deshalb immer wieder vor Gericht. Geld-, Bewährungs- und sogar Haftstrafen hat er schon aufgebrummt bekommen. Nun sitzt er wieder auf der Anklagebank. Er soll durch Online-Handel angebliche Waren gegen Vorkasse im Wert von circa 25.000 Euro verkauft aber nicht geliefert haben.

Damals lebte der Angeklagte in Edingen-Neckarhausen, arbeitete als Zeitarbeiter und betrieb Online-Shops. Die dort vorbezahlten Produkte wie Fahrräder, Kinderwagen, Roller kamen bei den Kunden nie an. "Stimmt alles", räumt Ralf S. ein und versucht sich zu rechtfertigen: Der Roller sei ihm geklaut worden und die Fahrräder beim Händler ausverkauft gewesen. Im vergangenen Jahr habe er den Online-Handel eingestellt. Weil das Geld für die Miete nicht mehr reichte, sei er 2019 ins Saarland gezogen und habe dort einen festen Job als Lagerist. Inzwischen kümmere er sich um die Rückzahlung seiner Schulden. "Jetzt habe ich meine normale Arbeit, in neun Jahren gehe ich in Rente, das reicht", beteuert er. Aus dem Online-Gewerbe werde er sich zurückziehen.

Aufgrund des Geständnisses des Angeklagten, seiner laufenden Bemühungen um Wiedergutmachung des Schadens sowie seiner Anstellung forderte Staatsanwalt Werner Obländer eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Verteidiger Christian Kruchten plädierte für eine einjährige Bewährungsstrafe. Durch den Job sehe sein Mandant, dass man als Angestellter ein gutes Einkommen habe. Er habe aus seiner Vergangenheit gelernt. "Das ist eine ganze Latte an Betrugsfällen, ja ein ganzer Lebenslauf an Betrugsstraftaten, dennoch können Job und Umzug dem Angeklagten eine Chance bieten, von weiteren solcher Straftaten abzulassen", so der Anwalt.

Das Gericht folgte weitgehend der Staatsanwaltschaft und entschied, Ralf S. eine letzte Chance zu geben unter der Bedingung, dass er keinerlei gewerbsmäßigen Verkaufstätigkeiten mehr nachgehe. Sollte er auch diesmal "nicht die Finger davon lassen", sehe sich das Gericht gezwungen, ihn ins Gefängnis zu schicken, sagt Englert-Bieder. "Wer im Internet einen Handel eingeht und Geld bezahlt im Vertrauen, eine Ware zu erhalten, ist zu schützen." Ralf S. will das Urteil akzeptieren.