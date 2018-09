Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mit Emmanuel Gonzales hieß Bürgermeister Simon Michler kürzlich den zweiten Volontär im deutsch-französischen Freiwilligendienst in der Gemeinde willkommen. "Schön, dass du dich dafür entschieden hast", sagte Michler dem 19-Jährigen, der in den kommenden Monaten in der Wohnung der Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau (IGP) leben und beim Partnerschaftsverein tatkräftig mitarbeiten wird.

Aufgaben für Gonzales gibt es jede Menge, denn das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau, in diesem Jahr mit großer Festwoche in der bretonischen Küstengemeinde gefeiert, wird im August 2018 nochmals am Neckar begangen. Außerdem muss das Jahresprogramm aufgelegt werden und die Teilnehmer der Französisch-AG in der Oberndorff-Grundschule freuen sich auf die nahtlose Fortsetzung ihrer Französischstunde.

Seine Vorgängerin Alexia Guillermic, die nach ihrem Freiwilligendienst in der Gemeinde nun in Straßburg studiert, hat Gonzales immerhin virtuell kennenlernen können. Die hilfsbereite junge Frau wird ihrem Nachfolger sicher weitere Tipps geben können, wie dies und jenes zu organisieren ist: Guillermic brachte neue Ideen wie die monatliche "Soirée Cinema" in die Arbeit mit ein.

Und auch Gonzales, der aus der Nähe von Plouguerneau kommt, ist frei, seine individuellen Fußspuren in diesem Jahr zu setzen. Begleitet und betreut wird er besonders von Carola Koch, im Rathaus zuständig für die Partnerschaftsarbeit, sowie von IGP-Ehrenvorsitzendem Erwin Hund.

Bürgermeister Michler erinnerte sich noch gut daran, wie Alexia Guillermic als "schüchternes Mädchen" gekommen war und als selbstbewusste junge Frau zurück nach Frankreich zurück kehrte. Sie und Jonas Hartmann waren 2016 die ersten beiden Freiwilligendienstler, die diese neu geschaffenen Stellen in Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau besetzten.

Mit Emmanuel Gonzales und Helen Bonifer aus Dossenheim, familiär mit der Partnerschaft bereits seit längerem verbunden, folgt nun das nächste gemischte Doppel, das von praktischen Erfahrungen am Ort, vom Kennenlernen der jeweils anderen Kultur und von den vom Deutsch-Französischen Jugendwerk organisierten und finanzierten Fortbildungen profitiert. "Fremdsprachen lernen", sei ihm wichtig, sagte Gonzales bei der Unterzeichnung des Vertrags mit der Kommune. Außerdem jogge er gerne, sehe Filme und höre Musik.

Der Vater des jungen Mannes stammt aus Peru und dorthin könnte es Gonzales vielleicht nach Abschluss seines Freiwilligendienstes für ein weiteres soziales Jahr ziehen. Möglicherweise entscheidet er sich aber doch gleich fürs Wirtschaftsstudium.

In den kommenden Monaten wird er sich darüber vermutlich klarer werden: Das Freiwilligenjahr ist eine gute Möglichkeit für Schulabgänger, eine berufliche Entscheidung zu treffen, das spiegeln Rückmeldungen wieder.

Finanziert wird der Dienst vom französischen Staat: Die jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren erhalten unter anderem ein monatliches Taschengeld für Unterkunft und Verpflegung, Fahrtkosten und Versicherungen.