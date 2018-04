Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Der Frühling. Für die einen ist es das Versprechen auf Blütenduft, Vogelgezwitscher und Eisessen. Nicht so für die Männer in Lederkutte, die an diesem Tag in ihrem Clubhaus sitzen. Für sie bedeutet der Frühling Benzingeruch, das Dröhnen der Motoren und Fahrtwind im Gesicht. "Die rechte Hand juckt", sagt Markus Hasert. Er ist Secretary und Road Captain des Edinger-Neckarhäuser Motorradclubs "Nomads MC Germany". PJ, wie sich der Press Officer des privaten Clubs nennt, stimmt ihm zu. Der Winter ist hart für Motorradfans. PJ spricht vom "Bunkerkoller", einem emotionalen Ausnahmezustand. "Wir versuchen das dann mit Winterpartys und Clubabenden zu überstehen, aber wenn die ersten Strahlen rauskommen, wird man hibbelig", erzählt er. Im Winter geht es schon mal mit dem Auto zu anderen Clubs, um dem Bunkerkoller gemeinsam zu entfliehen. Die Zeit wird dann für "Benzingespräche" genutzt. "Bei uns sind immer die ersten Fragen: Wer bist du? Was fährst du?", sagt PJ. Das ist dann der Einstieg in eine meist länger dauernde Unterhaltung.

Kaum sitzen die Nomads zusammen am Tisch, starten die Benzingespräche. Eigenheiten der Members, wie der Club seine Mitglieder nennt, und ihrer Maschinen sind bekannt, Anekdoten und Erinnerungen werden ausgepackt. Sofort wird klar: Jedes Motorrad hat genau wie der dazugehörende Fahrer seine Eigenart. Dabei unterscheidet sich weit mehr als nur das Aussehen der Bikes. Lautstärke und Takt beim Knattern, wie und wann sie am besten anspringen oder auch wie der Biker schaltet. Gründungsmitglied Peppy ist nämlich ein "Fersenschalter". "Sein Motorrad kann außer ihm keiner fahren", sagt PJ lachend. Denn darauf muss man so vorsichtig mit der Kupplung spielen, um den Gang einzulegen, dass man es am besten mit der Ferse macht. Solche Feinheiten lassen das Bikerherz höher schlagen.

Deswegen bleiben sie auch lieber bei den alten Baujahren, denn: "Da muss man zwar mehr schrauben, aber das macht es ja gerade aus", sagt PJ. Es gehöre einfach dazu, eine alte Maschine wieder vorzubereiten und TÜV-gerecht zu machen. Das steht vor jeder Saison an. Meist bleibt es nicht bei nur einem Motorrad. Man brauche schließlich etwas zum Schrauben, etwas für kurze und etwas für lange Fahrten, sagt Peppy. Es klingt nach Schuhgesprächen unter Frauen. "Nur fahren, um gesehen zu werden, ist aber nichts für uns", stellt Markus klar.

Und was muss ein Bike so können? "Es muss knallen, knattern und dröhnen", sind sich Peppy, PJ, Markus und Michél Moussong einig. Man muss seine Maschine so umbauen, dass es passt, Größe, Sitz, Farbe - alles. "Und wenn alles so ist, wie man es sich wünscht, stellt man sich vor die Garage und sagt ’so Schätzle, jetzt bist du fertig’", ergänzt Peppy. Eine Markenbindung gibt es bei bei ihnen nicht.

Bald haben die Nomads die Zeit der Benzingespräche hinter sich, die erste Ausfahrt ist am Samstag, 21. April, geplant. Es geht zum Schloss Langenburg. Da es keine verpflichtenden Ausfahrten bei den Bikern gibt, sind alle weiteren Ausfahrten recht spontan. Gerne fahren sie auch ins Elsass nach Haspelschiedt, wo sie sich bei Gelegenheit mit dem befreundeten Club "Liberty MC Mulhouse" treffen. Vor der ersten Tour checkt Road Captain Markus den Zustand der Maschinen. Wer Mängel hat, darf nicht mit. Langenburg haben die Biker wegen der Streckenführung ausgesucht. Sie suchen jedes Jahr etwas Neues. Manchmal lassen sich die Touren auch mit einer Veranstaltung verbinden. Diesmal gibt es eine Ausstellung vom Deutschen Automuseum auf dem Schloss. Im Clubhaus wird der Tag beim gemütlichen Grillen mit Familienmitgliedern ausklingen.

Das Gemeinsame ist den Nomads sehr wichtig. Das zeigen sie auch alle zwei Jahre bei ihrem Kinderfest, bei dem sie immer ein großes Programm auf die Beine stellen. Außerdem feiern sie Geburtstage und begleiten in diesem Jahr auch zwei Hochzeiten. Einige Members sind schon in der dritten Generation dabei. Das älteste aktive Mitglied ist der 75-jährige Karl-Heinz Krüger. Klaus Rietz ist mit 82 Jahren der Älteste, fährt aber nicht mehr. Seine Söhne Peppy und "Cräcker" waren fast von Anfang an dabei, als in den Mannheimer Sullivan Baracks stationierte Amerikaner 1983 die Nomads gründeten. Bis 1998 wurde im Club deswegen auch noch Englisch gesprochen und gedolmetscht für diejenigen, die es nicht verstanden.

Und jetzt steht das 35. Jubiläum an, das der Club groß feiern will. "35 Jahre Ackerparty - Back to the roots" lautet das Motto der privaten Veranstaltung. Gefeiert wird parallel zur Kerwe am Samstag, 1. September, auf dem Acker hinter der OEG Haltestelle Neu-Edingen Gewerbegebiet. Dort wurden die Feste bis zum 20. Jubiläum immer veranstaltet. Dazwischen fanden sie in Heddesheim statt. Jetzt geht es wieder auf den Acker zurück, also: back to the roots. Eingeladen sind Clubs aus dem In- und Ausland.

Außer den 25 Members im "Motherchapter" in Edingen-Neckarhausen gibt es auch noch ein zehnköpfiges "Chapter East" in Biederitz bei Magdeburg. Das sei einer der ersten Motorradclubs in der ehemaligen DDR gewesen. Auch das Chapter East feiert dieses Jahr Jubiläum, allerdings erst das 25. "Natürlich besuchen wir uns gegenseitig", lässt PJ wissen. Über neue Members freut sich der Club immer. Wer "Drive und Interesse" hat, kann jeden letzten Freitag im Monat ab 20 Uhr im Clubhaus vorbeikommen.