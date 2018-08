Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Wer im Moment über die Felder schaut, sieht nicht viel Grün, die Pflanzen sind vertrocknet. Die anhaltende Dürre in ganz Europa macht Landwirten zu schaffen. Nun sind Agrarsubventionen im Gespräch, um Bauern bei Ernteausfällen zu unterstützen. Die vier Edinger-Neckarhäuser Landwirte Helmut Koch (Ackerbaubetrieb mit kleiner Viehzucht), Georg Schneider (Obstbauer), Jochen Krauß (klassischer Ackerbaubetrieb) und Jörg Hauck (Obstbauer) sprachen mit der RNZ über die Folgen der Dürre und ihre Vorstellungen von Subventionen.

Hauck beschreibt, wie dramatisch die Lage ist: "Solches Wetter hatten wir in Ruanda." Er weiß, wovon er spricht, 15 Jahre arbeitete er in Afrika. Für ihn sind die Dürren von 2003 und 2018 nicht miteinander zu vergleichen. "Dieses Jahr ist die Größe entscheidend, die Trockenheit ist europaweit", mahnt er.

Die Landwirte ernteten etwa zwei Wochen früher als üblich. Krauß hatte beim Getreide etwa zehn Prozent Ernteeinbußen. Beim Mais erkennt auch der Laie die Folgen der Dürre. Er steht vertrocknet auf den Feldern; die ersten Bauern beginnen mit der Ernte, die normalerweise erst Ende September ansteht. Hier rechnet Krauß mit 20 bis 25 Prozent Einbußen. "Er wächst nicht weiter, trocknet ab und hat keine Kolben", erklärt Koch und sagt voraus, dass es an Menge und Qualität fehlen wird. "Für Viehbetriebe ist das ein massives Problem." Denn die brauchen Mais zum Füttern. Koch hat Glück, er kann seinen kleinen Tierbestand selbst versorgen. Große Viehbetriebe müssen Futter kaufen, was teuer wird. "Die haben zwei Möglichkeiten: Entweder es gibt Subventionen oder sie müssen mehr schlachten und so den Bestand verringern", sagt Koch.

Für Obstbauern, die bewässern können, ist die Trockenheit nicht ganz so schlimm. Sie kämpfen mit Sonnenbrand, der besonders die Äpfel trifft. "Die bekommen eine gelbe Färbung auf der Schale, darunter werden sie weich und faulen schnell", erklärt Schneider. Betroffene Äpfel seien höchstens noch als Saft vermarktbar. Für die Birnen sei die Hitze am wenigsten ein Problem. "Der Williams bekommt in diesem Jahr wahrscheinlich eine hervorragende Note", sagt Schneider lachend mit Blick auf seine Schnapsbrennerei.

Landwirten soll nun die Nutzung ökologischer Vorrangflächen, die eigentlich im Interesse der Umwelt genutzt werden müssen, helfen. "Das bringt nichts mehr; in Baden-Württemberg wurden die Flächen zu spät freigegeben", sagt Krauß und zeigt auf eine vertrocknete Wiese. "Hier wächst ja auch nichts mehr, das man ernten könnte."

Gleicht nicht der Markt die Verluste aus? "Da sind so viele Institutionen zwischengeschaltet: Zahlt der Verbraucher mehr, kommt beim Erzeuger kaum etwas an", sagt Koch. "Für Viehbetriebe sind die Subventionen nötig, um sie am Leben zu halten." Auch Krauß und Hauck sagen, dass höhere Verbraucherpreise ihnen nicht helfen. "Die Verträge werden ja vor der Ernte gemacht", erklärt Krauß. Hauck fügt hinzu: "Und selbst wenn, hilft es nur denen, die etwas haben. Bei einem totalen Ernteausfall helfen auch keine höheren Verkaufspreise, es gibt ja nichts zu verkaufen."

Hauck ist eigentlich gegen Subventionen. Diese würden innovatives Arbeiten der Betriebe verhindern. Dieses Jahr sei aber eine Katastrophe, wie es sie noch nie gegeben habe. "In dieser Situation kann man die Bauern nicht alleine lassen. Es geht hier um die Ernährung des Volkes", sagt er. Wie sollen Subventionen aussehen? "Sie sollten weniger im Sinne von ‚Hier habt ihr Geld‘, sondern mehr für Absicherungen sein", sagt er.

Hauck wünscht sich eine bezahlbare "Allgefahren-Versicherung" für Bauern. Im Ausland würden solche Versicherungen subventioniert, das findet er gut. "Damit Bauern nach einer solchen Katastrophe vielleicht nicht mit einem Gewinn, aber auch nicht mit einem totalen Verlust dastehen", erklärt er.

Für die jetzige Situation schlagen die vier Landwirte vor, dass der Bund die Betriebsprämie, die sonst im Dezember ausgezahlt wird, vorzieht. "Wichtig ist auch, dass gesagt wird, ob es Subventionen gibt oder nicht", sagen Krauß und Hauck. Planungssicherheit sei jetzt wichtiger als die Auszahlung. Denn die Kosten sind schon da: Saatgut und Dünger müssen bezahlt werden.

Um Subventionen zu beantragen, muss ein Ernteausfall von 30 Prozent vorliegen. Koch, Schneider, Krauß und Hauck kommen mit blauem Auge davon. "Wir sind froh, dass unsere Ausfälle nicht so hoch sind, dass wir die Subventionen brauchen", sagen sie. Die wahre Katastrophe sei in Nord- und Ostdeutschland.