Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Aus den ursprünglich geplanten drei Fragen in der RNZ-Reihe "Drei Fragen an…", diesmal mit Jochen Ridinger, dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Edingen, wurden sechs. Geschuldet der Tatsache, dass der Fuhrpark langsam in die Knie geht. Die RNZ sprach mit Ridinger auch über die neue Homepage und darüber, wie der Ortsverein den Lockdown überstanden hat.

Das DRK Edingen hat eine neue Homepage – wie kam es dazu, wer hat sie gestaltet, was ist anders?

Wir wollten als Ortsverein stärker im Internet präsent sein, damit Mitbürger und Mitbürgerinnen sowie Interessierte sich über unsere ehrenamtliche Arbeit informieren und einfacher mit uns in Kontakt treten können. Für die neue Homepage nutzen wir das DRK-Layout. Der Aufbau und die Inhalte stammen, von einigen formalen Dingen abgesehen, von uns. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Im Wesentlichen wurde die neue Homepage www.drk-edingen.de durch unsere Schriftführerin gestaltet, wenngleich sich natürlich auch andere Vorstandsmitglieder mit Rat und Tat hier eingebracht haben. Bei der technischen Umsetzung hat uns eine Partneragentur des DRK geholfen. In den kommenden Monaten würden wir gerne die Seiten über den Bereich "Aktuelles" hinaus nach und nach weiterentwickeln.

Jochen Riedinger. Foto: Jule Kühn

Wir kam der Ortsverein durch die coronabedingte Zwangspause? Läuft jetzt alles wieder wenigstens ein stückweit normal?

Mit viel zusätzlicher Arbeit, was letztlich auch im Versorgungsauftrag des DRK bei einem möglichen Covid-19-bedingten Katastrophenfall, der zum Glück nicht eingetreten ist, und den damit verbundenen Vorbereitungen begründet liegt. Im Übrigen haben sich unsere aktiven Helferinnen und Helfer digital weitergebildet, die Angebote des DRK sind da echt klasse. Ansonsten freuen wir uns, dass wir trotz Corona die beiden Blutspende-Termine im April und August in Edingen durchführen konnten und die Resonanz gut war. Derzeit finden wieder Ausbildungseinheiten in Präsenz statt, natürlich unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Für den Herbst gibt es auch die eine oder andere Anfrage für Sanitätsdienste. Sorgen bereiten uns derzeit unsere Einsatzfahrzeuge. Hier stehen kostenintensive Reparaturen an.

Wie viele sind das denn, und wie hoch sind die Kosten?

Betroffen sind zwei ortsvereinseigene Fahrzeuge, an welchen zeitnah umfangreiche Reparaturen und Instandsetzungen vorgenommen werden müssen, um auch weiterhin die Einsatzbereitschaft für die Gemeinde und die örtlichen Vereine gewährleisten zu können. Damit unser Krankentransportwagen (KTW), Mercedes-Benz, Erstzulassung Oktober 1999, mit einem Kilometerstand von rund 287.500 Kilometern durch den TÜV kommt und auch in den kommenden Jahren als Einsatzfahrzeug genutzt werden kann, fallen Kosten von rund 7000 Euro brutto an. Zusätzlich ist es notwendig, den Mannschaftstransportwagen (MTW) des DRK-Ortsvereins mit einer Signalanlage inklusive Funkantenne aufzurüsten, um nach den Regularien des DRK diesen auch als Einsatzfahrzeug nutzen zu können. Hinzu kommen auch hier altersbedingte Reparaturen, sodass zusätzlich Kosten für den MTW im Umfang von rund 5000 Euro zu Buche schlagen - summa summarum für beide Fahrzeuge 12.000 Euro.

Kann der Ortsverein das überhaupt finanziell stemmen?

Neben dem Einsatz von Eigenmitteln des DRK-Ortsvereins haben wir bei der Gemeinde um Unterstützung gebeten. Ferner erhoffen wir uns einen Zuschuss durch unseren DRK-Kreisverband Mannheim.

Würden Spenden weiterhelfen?

Natürlich freuen wir uns auch über jede Spende, ob groß, ob klein, von Freunden und Förderern unseres Ortsvereins – Infos auf unserer Homepage. Nur mit funktionierenden Einsatzfahrzeugen sind unsere Ehrenamtlichen weiterhin in der Lage, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum Wohle unserer Gemeinde mit ihren Menschen, Vereinen und Institutionen einzusetzen.

Verfolgt das DRK Edingen die Diskussionen um das neue Hilfeleistungszentrum (HLZ) für Feuerwehr und Rotes Kreuz – wurde mit dem Ortsverein Edingen überhaupt schon einmal darüber gesprochen, mit ins Hilfeleistungszentrum zu ziehen?

Klar verfolgen wir diese und ja, natürlich wurde mit uns über das Hilfeleistungszentrum gesprochen. Der DRK-Ortsverein Edingen steht dem HLZ nach wie vor aufgeschlossen gegenüber und bringt sich gerne auch weiter aktiv in das Projekt ein.