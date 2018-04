Von Silke Beckmann

Ladenburg. Hohe Ansprüche an sich und das Laien-Spiel, das hat sich die Theaterinitiative Ladenburg (TiL) von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Inzwischen blickt das Ensemble auf 33 Produktionen zurück und feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag.

Die RNZ sprach mit Gründungsmitglied Ulrike Christmann, die mit nur zwei Ausnahmen bei jeder Inszenierung mitspielte, Anne Glombitza, die 2010 zunächst als Regieassistentin aktiv war, und Tabea Bühler, die ihren Einstand im vergangenen Jahr gab und in Kürze die Titelrolle spielt: "Das Tagebuch der Anne Frank" unter Regie von Christine Heinzel feiert am 28. April Premiere.

Eine an Theaterinteressierte gerichtete Kurs-Ausschreibung der Volkshochschule gab 1978 den Ausschlag. Noch heute spielt die TiL unter dem Dach der VHS, was zunächst ganz wörtlich zu verstehen war, denn tatsächlich probte die Gruppe lange Zeit in deren Räumen. Die ehemalige Leiterin Eva-Maria Scheffel habe sie damals "schwer unterstützt", sagt Christmann, was auch für ihren Nachfolger Wolfgang Zahner galt.

Viel hat sich seit der Gründung verändert, doch eines hat Bestand: die Spielstätte. "Wo spielen wir?", lauteten die Überlegungen, bevor die TiL 1980 mit ihrem ersten Stück herauskam. Zu Bertolt Brechts "Kleinbürgerhochzeit", bei der Jan Kästner und Brigitte Koch Regie führten, sollten Schmalzbrote serviert werden. Das passende Ambiente dazu fand sich in der Pflastermühle, mit der legendären Theke als optimalem Interieur: "Hier war alles unordentlich und chaotisch, und genau das suchten wir", sagt Christmann.

Auch Heike Pfisterer, die in der Kleinbürgerhochzeit ein "junges Mädchen spielte", war damals schon dabei, Christa Pittner als Souffleuse mit im Boot. Es folgten "Glaube, Liebe, Hoffnung" (Ödön von Horváth), "Das Frauenfreudenfest" (Ilka Boll) und "Hexenjagd" (Arthur Miller). 1986, in der Produktion "Yvonne, die Burgunderprinzessin", war erstmals Rainer Buchinger mit von der Partie, während Ulla Selig Anfang der Neunziger dazustieß und im "Sommernachtstraum" mitspielte. Der bescherte dem Ensemble sogar eine Einladung zum "Theaterfestival für Laien" am Bodensee. Samt Kulissen und Requisiten, verstaut in Buchingers Bulli und weiteren gemieteten Autos, machte sich die Truppe damals auf den Weg.

Das Equipment musste in den ersten Jahren, als die TiL noch in den damaligen VHS-Räumen probte, immer wieder abgebaut und im Keller verstaut werden. Eine deutliche Verbesserung kam mit dem Umzug in den eigenen Proberaum in einer ehemaligen Schreinerei im "Kiste"-Ensemble, den Bürgermeister Reinhold Schulz ermöglicht hatte. Seit Jahren tritt die TiL vor ausverkauften Rängen auf, auch der Zusammenhalt innerhalb des Ensembles ist ein besonderer: "Das Schöne ist ja auch, dass es ein generationenübergreifendes Ding ist", sagt Anne Glombitza. Dass man sich "wie eine große Familie fühlt", war kürzlich beim Intensiv-Probenwochenende in Darmstadt wieder zu spüren. Dafür spricht auch, dass viele der Akteure seit Jahren regelmäßig dabei sind.

Oder sogar seit Jahrzehnten, wie Ulrike Christmann, die seit ihrer Jugend Theater spielt und das auch im Studium in Frankreich fortsetzte. "Und als Frau Scheffel den Kurs anbot, wusste ich: Das war genau, was ich wollte." Sie selbst favorisiert "Charaktere, die nicht eindeutig sind" und hat häufig Parts gespielt, "in denen ich nicht sehr sympathisch bin". Als "Hardcore-Rolle" bezeichnet sie die der Violet Weston, 2015 in "Eine Familie: Im August in Osage County": Um in der Schlussszene besoffen auf dem Boden zu kriechen, "habe ich lang gebraucht". Dennoch seien dröge Rollen nicht ihre Sache, "es müssen Emotionen im Spiel sein".

Herausforderungen, die auch Anne Glombitza mehrfach mit Bravour gemeistert hat. 2010 stieß sie, die Theaterpädagogik-Ausbildung in der Tasche, zur TiL und hatte zunächst die Regieassistenz bei der Produktion "Maria Tudor" (Victor Hugo) inne. Das Stück landete beim Amateurtheaterfestival des Rhein-Pfalz-Kreises unter den besten drei, und nicht nur deshalb wird es Glombitza in Erinnerung bleiben.

Hatte sie doch die Aufgabe, die Live-Projektionen des Zeichners und Licht-Künstlers Mehrdad Zaeri zu übernehmen, der just am Auftrittsabend verhindert war. 2012 wollte Glombitza die andere Seite kennenlernen, als Lieblingsrolle gibt sie die "Barbara" in "Eine Familie" an.

Tabea Bühler gehört mit 21 Jahren zur jüngeren TiL-Generation. Bekanntschaft mit dem Metier hat sie bereits auf dem Carl-Benz-Gymnasium gemacht, nämlich - und damit schließt sich ein wenig der Kreis - im Literatur- und Theaterkurs von Anne Glombitza. Am Schauspielen fasziniert Bühler, in andere Rollen zu schlüpfen; am TiL-Ensemble, dem sie "ein unheimlich hohes Niveau" attestiert, schätzt sie besonders, dass Wert auf Kleinigkeiten gelegt wird, an Szenen bis ins Detail gefeilt wird.

Das war auch beim Probewochenende nicht anders, als es sehr emotional zuging und teilweise sogar Tränen flossen: "Dass Namen ein Gesicht bekommen, das war das Bewegende." Dass die Generationen innerhalb der Gruppe voneinander profitieren, kann sie nur bestätigen. Und sie hebt hervor, dass Regisseurin Christine Heinzel daran gelegen sei, "dass wir uns auf der Bühne wohlfühlen".