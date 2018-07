Mit der Verhängung einer "Veränderungssperre" will der Gemeinderat die Erweiterung der Lidl-Filiale in der Wallstadter Straße für die nächsten zwei Jahre auf Eis legen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Unternehmen Lidl will seine Filiale in der Wallstadter Straße um 200 Quadratmeter erweitern. Diesen Wunsch lehnte das Bauamt Ladenburg mit Verweis auf das Einzelhandelskonzept ab, wie aus der jüngsten Gemeinderatssitzung hervorging. Doch der Discounter gibt nicht auf und prüft derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen.

"Dem Unternehmen ist jedes Mittel recht, um seine Interessen durchzusetzen", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der Ratssitzung. Das geltende Einzelhandelskonzept soll die Stellung der Ladenburger Geschäfte vor den Großkonzernen schützen. "Auch die Firma Lidl hat sich an die Vorgabe zu halten", gab sich Schmutz kämpferisch.

Die Lidl-Anwälte nahmen nach der Ablehnung der Erweiterungswünsche nun den dort derzeit gültigen Bebauungsplan unter die Lupe. Weil darin die einzuhaltenden Lärmwerte festgeschrieben sind, fanden die Anwälte einen Angriffspunkt. Die neuste Rechtssprechung sieht nämlich vor, dass in Bebauungsplänen keine Werte festgeschrieben werden dürfen. Eine Anhörung vor dem Verwaltungsgericht bestätigte, dass die Rechtsauffassung von Lidl von den Gerichten gestützt wird. Klein beigeben wird die Stadt Ladenburg allerdings nicht. Der veraltete Bebauungsplan soll nun überarbeitet werden.

Die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes ist nun das Ziel. Dies ist möglich, weil sich zwei Punkte im Gebiet verändert haben. Zum einen will die dort ansässige Firma "RTP" ihr Betriebsgelände verkaufen, um es für Wohnbauzwecke zu nutzen. Der zweite Punkt ist das Verhängen einer Veränderungssperre. Lidl hat dadurch - zumindest in den nächsten zwei Jahren - keine Möglichkeit, die Erweiterung umzusetzen.

Die Vorgehensweise der Verwaltung trugen die Ratsmitglieder einstimmig mit. Der Neuaufstellung des Bebauungsplanes wurde ebenfalls zugestimmt. Ebenso der Verhängung einer Veränderungssperre. Christoph Ehry, Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen in Ladenburg, freute sich über die Initiative des Gemeinderates, dem Großkonzern die Stirn zu bieten. Nach Auffassung Ehrys wurde die Flächengröße für Einkaufsmärkte nicht umsonst begrenzt. Dies sei in der Vergangenheit ein Mosaikstein gewesen, um die Interessen der kleineren Ladenburger Einzelhändler zu wahren.

"Die Kollegen vom Einzelhandel haben es schwer genug, die erforderlichen Umsätze zu erreichen - daher ist es gut, dass sich die Stadt schützend vor die Einzelhändler stellt", sagte Ehry. Die Marktketten bieten heute nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung, Kosmetik, Schmuck, Brillen, Reisen und alle Artikel des täglichen Bedarfs in ihren Filialen an. All die Waren würden auch in den Altstadtläden angeboten, und daher sei die Flächenbegrenzung wichtig, um die Händler in der Altstadt und im Geschäftsbereich der Bahnhofstraße zu schützen.