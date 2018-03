Schriesheim. (make) "Happy birthday to you", sang die Schar der Fußballer des SV Schriesheim am Welde-Stand im BDS-Zelt, als sie "Prinz Mattis den Ersten" am Dienstag zu ihrem Oberhaupt krönten. Beim diesjährigen Mathaisemarkt-Rundgang der Kicker wurde der gerade 30 Jahre alt Gewordene traditionell von seinen "Prinzessinnen", die diesmal Nico und Chris hießen, über das Festgelände und durch die Gasthäusern in Schriesheim getragen.

"Heute bestimmte ich das Geschehen", wusste Mattis kurz nach seiner Wahl um seine Machthoheit am Mathaisemarkt-Dienstag. Nicht mit der linken Hand trinken und keine Beleidigungen gegen seinen Herzensklub Schalke 04 - so hießen die ersten aufgestellten Regeln. Am Kanzelbach wurden dem Prinzen seine neuen - sehr schrillen - Kleider überreicht und nach alter Tradition die "Füß gewäsche". Außerdem sollten sieben Paar Socken das Oberhaupt gegen "alle Widerstände wappnen", wie Mannschaftskollege Bene zu Protokoll gab. Nach dem Essen im "Hirsch" und einem Stopp im "Abseits" zog die Prinzenschar zum Festplatz und danach in "Majer’s Weinscheuer", wo der Festtag endete.