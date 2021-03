Weinheim. (web) Nächtelange Vorbereitungsarbeit, streng reglementierte Sitzungsabläufe, juristische Tauziehen: Die Arbeit in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist kein Honigschlecken. Dennoch wirkt Danyal Bayaz (Grüne) regelrecht elektrisiert, wenn er über sein Wirken im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags spricht. Der gebürtige Heidelberger und heutige Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bruchsal/Schwetzingen war Anfang der Woche zu Gast bei einer digitalen Wahlkampfveranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Uli Sckerl.

Er berichtete eindrucksvoll über die Vorgänge rund um das ehedem hochgelobte Dax-Unternehmen, das 2020 in einem gewaltigen Betrugsskandal unterging – und das Ersparte vieler Kleinanleger mitriss. Besonders tragisch: Ein Journalist der "Financial Times" hatte schon in den Vorjahren sehr kritisch über die damals bestens vernetzte Konzernspitze berichtet. Doch statt den Vorwürfen auf den Grund zu gehen, hätten deutsche Ermittler den Berichterstatter verfolgt, so Bayaz.

Um die "gruseligen" (Sckerl) Vorgänge zu beschreiben, reicht ein Wahlkampfabend kaum. Praktischerweise hatte der Wirtschafts- und Finanzfachmann Bayaz einige Forderungen im Gepäck, die eine Wiederholung dieses Dramas verhindern sollen. Er wolle eine Finanzaufsicht mit Biss, sagte er. Die vornehmlich juristisch ausgebildeten Mitarbeiter müssten verstärkt werden, um Forensiker sowie IT-Fachleute. Europäische Ermittler müssten kooperieren.

Angefangen hatte der Abend indes mit einem anderen Großthema: den Corona-Hilfen. Hier kritisierte Sckerl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Allgemeinen und dessen Auftritt vor der Weinheimer CDU-Basis im Besonderen. "Er hat auf viele Fragen gar nicht geantwortet und einen hilfesuchenden Kulturveranstalter an einen Mitarbeiter verwiesen", ärgerte sich der Grüne.

Bayaz sieht die steuerlich finanzierten Corona-Hilfen der Großen Koalition im Bund ebenfalls kritisch. Diese liefen zum Teil ins Leere, Pauschalmaßnahmen wie die Absenkung der Mehrwertsteuer brächten die kleinen Gastronomen vor Ort nicht durch die Krise, so der Bundesparlamentarier. Vor allem aber müssten die Überbrückungshilfen aus dem letzten Jahr endlich bei den Betroffenen ankommen, so Bayaz weiter. Zudem fielen immer noch zu viele Betriebe durchs Förderraster, verwies er auf persönliche Gespräche mit Betroffenen.

"Wenn bestimmte Linien überschritten sind und Freunde auch nicht mehr helfen können oder wollen, sieht es zappenduster aus. Möglicherweise bleibt dann nur noch der Weg in die geregelte Insolvenz", berichtete auch Sckerl von Gesprächspartnern in Existenznöten. Was die Zeit nach Corona betrifft, setzt wiederum Bayaz auf eine Art flexible Schuldenbremse. Also eine Finanzpolitik, die Augenmaß mit gezielten Zukunftsinvestitionen verbindet. Was er ablehnt, sei die "Gießkannen"-Politik der Großen Koalition.