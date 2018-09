Schriesheim/Mannheim. (fjm) "Ich würde fast sagen, das ist die beste Veranstaltung der Serie", sagt Elke Lorenz. Die Theaterleiterin von Cinemaxx und Cineplex in Mannheim freut sich zwar auch auf die Live-Übertragungen aus der Met-Opera in New York am 20. und 27. Oktober.

Doch zum Auftakt singt am Samstag, 6. Oktober, Klassik-Star Anna Netrebko als "Aida" in der Oper von Giuseppe Verdi auf Großleinwand im Cinemaxx auf den Planken - dazu gibt es den inzwischen auch in Mannheim beliebten Schriesecco und vier Weine der Winzergenossenschaft, ausgeschenkt von zwei ehemaligen Hoheiten.

Katrin Hartmann, ehemalige Schriesheimer Weinkönigin und Bereichsweinprinzessin der Badischen Bergstraße, und Annalena Spieß, Weinprinzessin im vergangenen Jahr, werden die Opernbesucher im Kino willkommen heißen. Während der Pause der Live-Übertragung aus den USA, haben die Besucher zudem die Gelegenheit in Kurz-Videos und Interviews einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

