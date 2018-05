Der Windeck-Platz am Samstag: Die Base und der Vetter bekamen intergalaktischen Besuch. Mit fünf lebensgroßen Star-Wars-Figuren - die auch für Selfies zur Verfügung standen - wurde auf die Charity-Aktion am 12. Mai aufmerksam gemacht. Foto: zg

Von Riccardo Ibba

Weinheim. Ungläubiges Staunen in der Weinheimer Fußgängerzone: Fünf in original Star-Wars-Kostümen gekleidete Menschen waren am Samstag in der Innenstadt unterwegs. Die Science-Fiction-Freunde boten dabei nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Weinheims Bürger am Samstag, 12. Mai, erwartet. Dann sollen über 100 Menschen aus allen Teilen der Republik, verkleidet als Darth Vader und Co., die Fußgängerzone in eine galaktische Bühne verwandeln. Ihr Ziel: Geld sammeln für die Deutsche Kinderkrebshilfe.

Benjamin Zipp ist der Kopf hinter dieser ungewöhnlichen Charity-Aktion. Die Idee zu dieser Veranstaltung war ihm gekommen, nachdem er im vergangenen Jahr bei einem Treffen von Star-Wars-Fans in Speyer war. "Da hatten sich viele Star-Wars-Fanclubs zusammengeschlossen, um zu feiern und nebenbei noch Geld für gemeinnützige Vereine zu sammeln", erläutert der gebürtige Hemsbacher. Begeistert von den Eindrücken seines Ausflugs wandte er sich gleich nach seiner Rückkehr an Weinheims Pressesprecher Roland Kern, um in Erfahrung zu bringen, ob so etwas auch in der Zweiburgenstadt möglich sei.

Die Stadt gab in unkomplizierten Verhandlungen grünes Licht, das Event kann am 12. Mai über die Bühne gehen. Los geht es dann um 10.30 Uhr vormittags, wenn der "Troop" sich am Marktplatz in Bewegung setzt und bis zum Modernen Theater flaniert. Die Kostüme der Beteiligten sind alle bis ins kleinste Detail den "echten" Vorbildern nachempfunden. Zumeist in selbst gemachter Handarbeit, wie Zipp betont: " Die Community arbeitet sehr eng zusammen, der eine produziert auf seinem 3 D-Drucker Gürtelschnallen, während ein anderer die Kostüme näht."

Besonders erfreut zeigt sich der Initiator vom Kommen des weltweit größten Star-Wars-Kostümclubs "501st German Garrison": "Da wird man auch Kostüme und Requisiten sehen, die in den Filmen zum Einsatz gekommen sind", so Zipp. Im Kino angekommen, erwartet die Zuschauer eine Tombola sowie eine "stille" Auktion, bei der von einer Han-Solo-Jacke über eine C3 PO-Stehlampe bis hin zu umgebauten Bobbycars alles erhältlich ist, was das Herz höher schlagen lässt. Alles Unikate, der Höchstbietende erhält den Zuschlag.

Dazu gibt es gegen 15 Uhr eine Autogramm-Stunde mit Star-Wars-Darsteller Bern Collaço, der eigens für das Happening anreist. Sämtliche Einnahmen kommen der Deutschen Kinderkrebshilfe zugute. Ab 18 Uhr zieht der Tross dann weiter in den Weinheimer a2-Keller, wo in den Geburtstag des weiterhin anwesenden Starschauspielers hineingefeiert wird. Für die Live-Musik sorgen die Bands "Gelbsucht" sowie "Human Five". Vereinzelte Karten für die After-Show-Party im a2 sind noch im Einrichtungshaus Amend sowie im Modernen Theater erhältlich.

Auch die Ticket-Einnahmen gehen abzüglich der Personalkosten des Clubs an die Kinderkrebshilfe. Eine kleine Einschränkung für die ungewöhnliche Sause gibt es dann doch: "Es sind nur Laserschwerter als Waffen zugelassen, keine Blaster und Ähnliches", so Zipp. Hintergrund: Bei einer ähnlichen Parade in einer anderen Stadt soll die Bevölkerung in Panik geraten sein, die Veranstaltung wurde von Ordnungskräften aufgelöst.