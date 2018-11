Weinheim. (sha) Das "Café Central" in Weinheim gehört wieder zu den 26 Veranstaltungsorten, die mit dem "Applaus"-Preis für die besten Spielstätten der Republik ausgezeichnet werden. "Das ist auch eine Anerkennung für den Kultur- und Jugendstandort Weinheim", so Stadtsprecher Roland Kern.

Der Preis ist ein Projekt der "Initiative Musik" die bereits zum sechsten Mal mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien den Preis auslobt und verleiht. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg sowie die Stadt Mannheim unterstützen die Preisverleihung, die am heutigen Mittwoch im Rahmen einer Feierstunde im Mannheimer Rosengarten stattfindet. Central-Chef Michael Wiegand wird den Preis dort entgegennehmen.

Das Café Central, das im "Haus der Jugendarbeit" des Stadtjugendrings, der früheren Uhlandschule, untergebracht ist, bekommt diesen Preis nach 2016 schon zum zweiten Mal in der "Königsklasse", der Spielstätten, die "ein kulturell herausragendes Programm mit mindestens 104 Konzerten" angeboten haben. Diesmal bezieht sich der Preis auf das Jahr 2017. Die Auszeichnung ist mit einer Urkunde und 40.000 Euro Förderung dotiert; er wird bundesweit 26 Mal vergeben. In Baden-Württemberg ist neben dem "Café Central" in Weinheim das Jazzhaus Freiburg der einzige weitere Preisträger.

Das "Central" bringt seit über 20 Jahren namhafte Künstler und Interpreten unterschiedlicher Musikgenres nach Weinheim und lockt damit Musikfreunde aus der gesamten Region an.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.cafecentral.de.