Von Stefan Zeeh

Weinheim. Im kommenden Dezember gibt es bei den Buslinien 631 bis 634 nicht nur einen Fahrplanwechsel, sondern mit der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) auch ein anderes Busunternehmen, das den Transport der Fahrgäste auf den verschiedenen Strecken übernimmt. Das ist das Resultat der Ausschreibung des "Linienbündels Weinheim", das dem Ausschuss für Technik, Umwelt und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises dieser Tage vorlag.

Derzeit verfügen die Weinheimer Busunternehmen GmbH (Webu), ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Weinheim, und die V-Bus GmbH, eine Tochter der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe, über eine Gemeinschaftskonzession für diese Buslinien. Diese Konzession war zuletzt - wegen der geplanten Bauarbeiten an der RNV-Linie 5 - noch einmal über 18 Monate bis zum Dezember 2018 verlängert worden. Bei der europaweiten Ausschreibung für das "Linienbündel Weinheim" wurden insgesamt drei Angebote abgegeben, von denen das des BRN preislich bezüglich des Grundangebots und der Bedienungsqualität an erster Stelle stand. So beinhaltet dieses Angebot eine Verlängerung der Linie 632 A über die Haltestelle "Laudenbach Nord" hinaus bis an die Haltestelle "Laudenbach Bahnhof". Außerdem bietet der BRN an, auf der Strecke zwischen Hohensachsen/Lützelsachsen und der Weinheimer Kernstadt in den vergleichsweise fahrgastarmen Schwachlastzeiten zwischen 10 und 15 Uhr einen durchgängigen Halbstundentakt zu ermöglichen.

Der Preis für das Gesamtangebot des BRN beträgt für das erste Betriebsjahr 801.000 Euro. Nach dem Ausschreibungsergebnis beläuft sich der Zuschuss durch den Kreis, der sich derzeit mit 45 Prozent an den Kosten des Busverkehrs in den Kreiskommunen beteiligt, auf rund 360.000 Euro.