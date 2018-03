Weinheim. (web) Eigentlich ist es eine richtig gute Idee: Die Stadt lädt zum Jahresanfang alle Bürger in den Ratssaal ein. Wo sonst der Gemeinderat seine Entscheidungen fällt, stimmt der Oberbürgermeister vor der versammelten Stadtgesellschaft auf die kommenden Herausforderungen ein.

"Die Neujahrsempfänge im Rathaus sind zweifelsfrei Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben Weinheims", schreibt auch Mattias Hördt, Stadtrat der Partei "Die Linke", in einem Leserbrief. "Aber kann sich wirklich die gesamte Bevölkerung eingeladen fühlen?", fragt er sich auch im RNZ-Gespräch - und denkt dabei an Menschen mit Gehbehinderungen. Wer den Saal erreichen will, kann sich nur zwischen der Treppe im Gebäudeinneren und dem Aufgang am Ratsbalkon entscheiden. Drinnen angekommen, wird es nicht besser. Da der Saal vergleichsweise klein ist, werden die Sitzungsgarnituren im Vorfeld der Empfänge beiseitegeschafft. Insbesondere wenn der Andrang groß ist.

Die Folge: Es bleiben nur ein paar Sitzplätze an den Wänden. Damit tut das Gros des Publikums das, was selbst in Fußballstadien immer seltener vorkommt: Es folgt dem Geschehen im Stehen. "Leute, die mit langem Stehen Probleme haben, können der Ansprache nicht unbeschwert folgen", bemängelt Hördt - und drückt sich damit noch sehr zurückhaltend aus. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob rund einstündige Stehempfänge bei keineswegs frischer Luft noch zeitgemäß sind.

Es kommt in Weinheim gar nicht so selten vor, dass Empfangsteilnehmer die Kontrolle über ihren Kreislauf verlieren. Die übliche Behandlung sieht dann meist so aus: Die jeweiligen Nebenfrauen und -männer bringen den Gestrauchelten auf den Balkon. Oft wird noch Dr. Gudrun Tichy-Bernhard nach draußen geholt, um nach dem Rechten zu sehen. Ob die Weinheimer Ärztin dies auch in Zukunft tut, ist allerdings offen. Die Amtszeit ihres Ehemannes endet am 11. August.

Wer es dagegen schafft, einen Sitzplatz zu ergattern, starrt auf die Rücken der stehenden Vorderleute. "Heiner Bernhard, den ich für einen guten OB halte, ist meinem Vorschlag, den Empfang behindertenfreundlich im Rolf-Engelbrecht-Haus oder in der Stadthalle durchzuführen, nicht gefolgt", so Hördt: "Vielleicht überlegt sich das dessen Nachfolger oder Nachfolgerin."

"Die mangelnde Barrierefreiheit im Schloss ist uns bekannt", antwortet die Stadt auf RNZ-Nachfrage. Einen barrierefreien Zugang zu schaffen, sei aus Denkmalschutzgründen aber extrem aufwendig - und daher nicht geplant. Dass der Neujahrsempfang dennoch dort stattfindet, sei dem Weinheimer Traditionsbewusstsein, aber auch der festlichen Atmosphäre im Schloss geschuldet. Auch die "Bürgerwehr" und ihre Böllerkanonen passten am besten in den Schlosspark.

Dennoch weiß man auch im Rathaus, was die Stunde geschlagen hat. "Grundsätzlich kann man in Zeiten des demografischen Wandels über einen Ortswechsel nachdenken", heißt es: "Es gibt ja kein Gesetz, das den Neujahrsempfang für alle Zeiten an diesem Ort zementiert." Stadtrat Hördt hat eine Idee: Ihm schwebt eine Veranstaltung wie in Mannheim vor. Dort empfängt die Stadt ihre Bürger im Rosengarten - wo die Vereine Gelegenheit haben, sich zu Jahresbeginn vorzustellen.