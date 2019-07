Hirschberg. (ans) Alle vier bisherigen Kandidaten wollen weiterhin Hirschberger Bürgermeister werden. Am Montagmorgen hat nun auch Jens Flammann (parteilos, Foto: Kreutzer) gegenüber der RNZ gesagt, dass er beim zweiten Wahlgang am 4. August dabei ist und seine Bewerbung nicht zurückzieht. Beim ersten Wahlgang am Sonntag, der aufgrund einer fehlenden absoluten Mehrheit ohne Entscheidung blieb, hatten bereits Ralf Gänshirt (parteilos), Christian Würz (CDU) und Tobias Wolk (parteilos) erklärt weiterzumachen.

"Es wäre schofelig, wenn ich mich jetzt vom Acker machen würde", findet Flammann. Er habe noch am Sonntagabend mit seinen Unterstützern gesprochen. Die positive Resonanz im Ort habe ihn bestärkt, erneut zu kandidieren. Außerdem seien ihm die Hirschberger ans Herz gewachsen. Ob es realistisch ist, beim zweiten Wahlgang genügend Stimmen zu holen? "Das weiß ich nicht", meint Flammann. Es liege nun in der Hand der Bürger, ob sie den Kandidaten "von außerhalb" wollen.