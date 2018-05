Wird noch in diesem Jahr ein anderer Verwaltungschef als Manuel Just im Rathaus Platz nehmen? Hirschberg blickt gespannt nach Weinheim. Alle Fotos: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Noch hat die Oberbürgermeisterwahl in Weinheim nicht stattgefunden. Sollte aber Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just am 10. Juni oder bei einem zweiten Wahlgang das Rennen machen, drängt die Zeit. Denn der Gemeinde könnte dann einer der kürzesten Wahlkämpfe in ihrer Geschichte bevorstehen. Schließlich müsste die Wahl innerhalb der drei Monate nach Amtsantritt des neuen Oberbürgermeisters am 13. August stattfinden. Nach RNZ-Informationen führen Parteien und Wählervereinigungen daher bereits erste Gespräche, wollen eben vorbereitet sein. Als sie allerdings damit direkt konfrontiert werden, geben sich die meisten bedeckt.

Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt

Erste Namen kursieren bereits. Doch auch diejenigen, denen Interesse nachgesagt wird oder die für geeignet gehalten werden, hüllen sich (noch) in Schweigen. Immer wieder wird hier der langjährige Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt ins Spiel gebracht. Auch dieser reagiert reserviert: "Solange die Wahl in Weinheim nicht stattgefunden hat, schickt es sich nicht, über Namen zu spekulieren." Für ihn fühle sich das unanständig an. "Die Loyalität steht für mich ganz oben, sowohl damals unter Bürgermeister Werner Oeldorf als auch aktuell unter Bürgermeister Manuel Just", betont Gänshirt.

BM-Stellvertreter Christian Würz

Ein klares Dementi gibt es von ihm allerdings nicht. Auch nicht vom Zweiten Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz (CDU), dessen Name ebenfalls im Gespräch ist. "Ich will dazu nichts sagen, weil die Stelle in Hirschberg noch nicht vakant ist. Wenn sie vakant ist, sehen wir weiter", erklärt der Hauptkommissar. Auch er verweist im Gespräch mit der RNZ auf die Loyalität Just gegenüber. "Wir würden ihn ungern als Bürgermeister verlieren", so Würz.

Das kann auch CDU-Fraktionsvorsitzender Jörg Boulanger so unterschreiben. Gleichwohl sei Manuel Just noch nicht gewählt, weshalb es auch noch "keine konkreten Vorbereitungen" auf eine eventuelle Bürgermeister-Wahl gebe. Boulanger hat auch schon vom Gerücht gehört, dass Würz interessiert sein soll. "Aber er hat sich dazu bislang nicht geäußert, weder der Fraktion noch dem Gemeindeverband gegenüber", sagt Boulanger. Er sei ein Mann, der so eine Aufgabe schon wahrnehmen könne, findet er positive Worte über seinen Fraktionskollegen. Noch ist aber alles offen. Es könnte auch sein, dass sich Kandidaten von auswärts bewerben. "Davon gehe ich sogar aus; schließlich ist Hirschberg eine attraktive Gemeinde."

GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle

Das ist auch GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle klar, von dem es aber ein sehr schnelles und deutliches Dementi gibt, als die RNZ ihn fragt, ob er Interesse hätte, Bürgermeister von Hirschberg zu werden. "Nein, habe ich nicht", sagt er ganz klar. Und das nicht, weil er die Gemeinde nicht liebe. "Ich bin eher technisch versiert; mir geht’s eher um Energie", erklärt der gelernte Elektroinstallateur. Aber er hätte schon Wünsche an einen künftigen Bürgermeister. "Ein Visionär" sollte er oder sie sein. "Wir haben schon so gute Amtsleiter", findet Steinle. Da müsse es nicht unbedingt ein Verwaltungsfachmann sein.

Auch der GLH sei durchaus bewusst, dass Just sehr gute Chancen hat, den OB-Sessel in Weinheim zu erringen, sagt Fraktionsvorsitzende Monika Maul-Vogt. Daher müsste sie sich in diesem Jahr wahrscheinlich auf eine Bürgermeisterwahl in Hirschberg einstellen. "In Anbetracht dieser Situation werden wir uns selbstverständlich mit den verschiedenen Optionen und Möglichkeiten auseinandersetzen und die Angelegenheit zu gegebener Zeit diskutieren."

Obwohl das Rennen in Weinheim aus Sicht der Hirschberger Sozialdemokraten zwar durchaus noch nicht entschieden ist, sehen sie wie die Grünen, dass Just "realistische Chancen" hat zu gewinnen. "Von daher macht sich auch die SPD in Hirschberg Gedanken über einen passenden Nachfolger beziehungsweise eine passende Nachfolgerin", so Fraktionsvorsitzender Thomas Scholz. Ob sie dabei einen eigenen Kandidaten stellen werden, sei noch offen. Sollte dies nicht der Fall sein, will sich die SPD die Kandidaten der anderen Parteien genau ansehen und gegebenenfalls zu sich einladen. Dann wird sie sich entscheiden, ob sie eine Empfehlung ausspricht oder jemanden konkret im Wahlkampf unterstützt. Dafür wollen die Sozialdemokraten Kriterien ausarbeiten wie: Kompetenz, den Willen Hirschberg zukunftsfähig und nachhaltig im Sinne der Bürger weiterzuentwickeln, Probleme anzupacken und dabei auch zur sozialen Verantwortung zu stehen. "Eine wie auch immer geartete Festlegung werden wir sicher nicht vor der Wahl in Weinheim treffen", macht Scholz noch deutlich.

Auch die Freien Wähler betonen, dass noch alles offen sei. Aber man will vorbereitet sein: "Wir haben uns schon Gedanken gemacht und wollen in den nächsten Wochen einen Zeitplan aufstellen", sagt Fraktionsvorsitzender Werner Volk. Ob die Freien Wähler einen eigenen Kandidaten aufstellen werden, ist bei ihnen genauso offen wie bei der FDP.

Sich "fixe Gedanken" zu machen, bevor die Wahl in Weinheim entschieden ist, findet Fraktionsvorsitzender Oliver Reisig aber auch "unseriös". Von einer "schwierigen Situation" spricht er. Und erzählt, dass es "die wildesten Gerüchte gibt". Auch er sei schon angesprochen worden, ob er kandidieren würde. "Aber ich fühle mich auf der anderen Seite des Ratstisches viel wohler", meint Reisig dazu schmunzelnd.