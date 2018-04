Edingen-Neckarhausen. (sti) Es ist über 20 Jahre her, dass beim Bouleclub Edingen-Neckarhausen (BCEN) das Dilemma mit der Belags- und Nutzungsfrage des "Boulodrômes" eine Saison lang den Himmel verdüsterte. Ende vergangenen Jahres nun gab es für den ebenso erfolgreichen wie harmonisch laufenden Verein erstmals wieder einen Wermutstropfen: Wie Vorsitzender Gerhard Hund bei der Jahreshauptversammlung mitteilte, haben wegen Differenzen über die Kosten für den Spielbetrieb der ersten Mannschaft die beiden Teamchefs, bis dahin auch als Schriftführer beziehungsweise Zweiter Vorsitzender im Vorstand, sowie einige Spieler im Dezember den Verein verlassen.

Im Spätjahr habe man wegen der jährlichen vierstelligen Belastung der Vereinskasse durch die Auswärtsspieltage der Baden-Württemberg-Liga mit den Teamchefs der Ersten Mannschaft, Tobias Jakel und Jean-Francois Gerby, über eine geplante Kostenreduzierung sprechen wollen. Doch hätten beide jegliche Änderung abgelehnt und seien mangels "sportlicher Perspektive" gegangen.

"Die verbliebenen Vorstandsmitglieder bedauern das Ausscheiden", unterstrich Hund mit Hinweis auf die vielfältigen Verdienste der beiden. Erinnert sei nur an Jakels Jugend-Vizeweltmeistertitel als 15-Jähriger 1993 in Casablanca, an ungezählte Ligaerfolge, Turnier- und Clubmeisterschaftssiege beider Spieler sowie an Gerbys haushohe Führung in der BCEN-internen ewigen Ranglistenwertung.

In direkter Konsequenz meldete der Club für die Saison nur zwei Teams, BCEN 1 für die Oberliga, BCEN 2 für die Bezirksliga. Zudem war schon vor der Hauptversammlung eine Interims-Ergänzung der Vorstandschaft bis zu den Neuwahlen erforderlich. Zweiter Vorsitzender ist nun Gunther Mahler, Schriftführerin Silke Lachenmeier. Mahlers Jugendleiteramt übernahm Alexander König.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit den beiden jungen engagierten Mitgliedern in der Vorstandschaft für die einjährige Übergangszeit eine gute Wahl getroffen haben", sagte Hund und bat auf Kritik eines Mitglieds um Verständnis, dass man das Thema erst bei dieser Versammlung publik machte. Die plötzliche Situation sei sehr schwierig gewesen, unterstrich auch Vize Mahler; vereinsintern aber habe die Kommunikation durchaus stattgefunden.

Gerd Webers Kassenbericht vermeldete zwar noch ein stattliches Polster. Doch drohte sich dieses, wie der Vorsitzende anmerkte, aufgrund besagter Liga-Kosten, für Hotelübernachtungen oder Kilometerpauschalen sukzessive aufzubrauchen. Auf der Einnahmeseite aber werde es immer schwieriger, vor allem weil bei eigenen Großturnieren mit Speisen und Getränken längst nicht mehr so viel Plus zu machen sei. Umso dankbarer ist der Verein seinem Clubhausteam um Christian Speicher fürs ehrenamtliche Bewirten rund ums Jahr.

Zehn Turniere wird es diese Saison zu Hause geben, darunter die fünf Clubmeisterschaften vom Einzel bis "Super-Melêe". Am 28. April ist Bezirksliga-Bündelspieltag, und schon drei Tage später, am 1. Mai, läuft das 37. Großturnier um den "Schlosspokal". Der Grand-Prix de Jumelage steigt am Montag, 27. August. Hunds Fotorückblick aus dem Jahr 2017 zeigte zum Abschluss der Hauptversammlung, wie bunt sich so ein Jahrespensum beim BCEN gestaltet.