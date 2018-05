Weinheim. (keke) Um die drohende Einrichtung eines "bordellartigen Betriebs" in der Daimlerstraße ging es in einer Anfrage von GAL-Stadtrat Uli Sckerl. Seit dem Jahr 2000 seien im Obergeschoss des betreffenden Hauses fünf Zimmer genehmigt, klärte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner auf. Jetzt liege der Verwaltung der Antrag auf nachträgliche Genehmigung und Nutzung auch von vier Räumen im Erdgeschoss vor. Nachdem schon vor einiger Zeit die entsprechenden "gewerblichen Betriebe" (Fetzner: "Bordelle sind keine Vergnügungsstätten") in der Bergstraße, der Kapellenstraße, der Gewerbestraße und dem Käsackerweg geschlossen hätten, gebe es "bis auf einen bekannten Fall von Wohnungsprostitution" derzeit keine weiteren Bordelle in Weinheim.

Um die geplante Umwandlung einer Einrichtung in eine Spielothek in der Mierrendorffstraße drehte sich ein weiteres Auskunftsersuchen von Sckerl. Außerdem wollte er unter dem "Gesichtspunkt des Jugendschutzes" Näheres über die "Anzahl und Entwicklung von Spielhallen" in den letzten Jahren wissen. Fetzner sagte eine Beantwortung der Frage in einer der nächsten Sitzungen zu.

"Von Norden her geht´s schneller, von Süden langsamer": Die Ampelschaltung an der Friedrich-Vogler-Straße und damit die Wartezeit vor den Schranken bereitet Cornelia Münch-Schröder (GAL) Kummer. Fetzner vermochte ihr "keine Hoffnung auf Besserung" zu machen. Obwohl die Züge der RNV an der Haltestelle "Rosenbrunnen" nur bei Fahrgastbedarf halten, müsse die Ampel laut Vorschrift dennoch bereits vor Erreichen der Haltestelle auf Rot gestellt werden.

"Besserung" stellte Fetzner dagegen im Zuge der Kritik am "holprigen Bahnübergang" in der Nordstadt in Aussicht. Die Arbeiten seien seinerzeit nicht fachgerecht ausgeführt worden. Gespräche der Verwaltung mit der Bahn mit dem Ziel Nachbesserung würden bereits geführt.