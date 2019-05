Sitzbänke in "Shrek-Grün", die Wände im Holz-Dekor und als Steinverkleidung ausgeführt, neue Lampen, ein eingebauter Flachbildfernseher: Wer das Bodelschwingh-Heim betritt, wähnt sich in einer Hotel-Lobby. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Die Sitzbänke sind in "Shrek-Grün" gehalten, die Wände im Holz-Dekor und als Steinverkleidung ausgeführt und teilweise Brombeerfarben ausgepolstert. Dazu neue Lampen, ein eingebauter 70 Zoll großer Flachbildfernseher und ein als Bibliothek neu gestaltetes Kaminzimmer mit künstlichem Feuerschein. Wer hier hereinkommt, meint, sich nicht im Eingangsbereich eines Altenzentrums, sondern in der Lobby eines Hotels zu befinden. Den Clou stellt ein lichtgesteuertes Aquarium dar.

Dessen Bewohner sollen "mehr Leben und Bewegung in das 160 Quadratmeter große Foyer bringen, als dies bisher bei dem mit behäbigen Schildkröten belegten Terrarium der Fall war", so die beiden Geschäftsführer des Bodelschwingh-Heims, Jolanthe Schielek und Christian Rupp.

150.000 Euro hat die Modernisierung des Heims gekostet, die noch rechtzeitig zu dem am Sonntag anstehenden 50. Geburtstag fertig geworden ist. 200 Frauen und Männer - eine Belegungsquote von 99 Prozent - verbringen hier ihren Lebensabend und werden von ebenso vielen Mitarbeitern umsorgt. Das Durchschnittsalter der Bewohner liegt bei 84,9 Jahren: "Wobei wir auch etliche muntere und rüstige Über-Hundertjährige in unseren Reihen haben", freuten sich Schielek und Rupp während des Jahrespressegesprächs. Die älteste Heimbewohnerin ist 105.

Als nächstes Projekt stehen der rund 50.000 Euro teure Umbau und die Neumöblierung des Speisesaals an. Ende des Jahres soll auch das abgeschlossen sein. Seine Erfahrungen im seelsorgerischen Dienst gaben für den damaligen Pfarrer an der Markusgemeinde, Johannes Baudis, 1962 den Ausschlag für den Bau eines Altenheims. "Immer wieder hatte er feststellen müssen, dass es ein fast aussichtsloses Unterfangen bedeutete, für einen alten Menschen einen Altenheimplatz zu finden", macht die Chronik deutlich.

Mitglieder des Stadtrats und Verantwortliche der Arbeiterwohlfahrt standen der Idee eines Altenheims aufgeschlossen gegenüber. Von Bürgermeister Fritz Meiser waren bereits Adressen von Interessenten gesammelt worden. Dem weitreichenden Plan der Evangelischen Kirchengemeinde für ein dreistufiges Seniorenzentrum mit Altenwohnheim, Altenheim und Pflegeabteilung wurde schließlich zugestimmt. 1966 erfolgte die Grundsteinlegung auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Gelände, das die Stadt zur Verfügung gestellt hatte. Rupp: "Mit der Auflage, dass Weinheimer Bürger bei der Belegung Vorrang haben sollten."

Diese strenge Vorgabe gilt heute nicht mehr. Wenn die Kinder in der Zweiburgenstadt ihren Wohnsitz haben, finden auch ihre bisher andernorts wohnhaften Eltern hier eine neue Heimat.

Am 1. Mai 1969 wurden das Altenwohnheim mit 48 und das Altenheim mit 58 Plätzen bezogen. Einige Monate später folgte die Pflegeabteilung mit 28 Plätzen. Die Bausumme lag bei 6,28 Millionen DM. Ein halbes Jahrhundert später hat sich die Bewohnerstruktur grundlegend verändert. Heute sind es in der Mehrzahl pflegebedürftige und an Demenz leidende Menschen, die hier umsorgt werden. Geändert haben sich auch die Räume. Waren es zu Beginn hauptsächlich Doppelzimmer, sind es nach der 2009 in Kraft getretenen Landesheimbauverordnung jetzt vorwiegend Einzelzimmer mit mindestens 14 Quadratmetern. "41 Doppelzimmer wurden seitdem schrittweise umgewandelt", so Schielek. Die noch vorhandenen größeren Doppelzimmer folgen im Laufe der nächsten Jahre.

Mit der Tagespflege startete Anfang 2018 ein neues Angebot. Zehn Plätze stehen hier an jedem Werktag zur Verfügung. "Vor Anfragen kaum retten" kann sich die Kurzzeitpflege. "Von 49 können wir durchschnittlich lediglich acht bedienen", bedauert Rupp.

Nicht unerwähnt bleiben soll der Ambulante Pflegedienst, der sein 20-jähriges Jubiläum feiert. 33 Mitarbeiter sorgen für eine umfassende Alten-, Kranken- und Behindertenpflege von rund 250 Menschen. Fast 30 Jahre lang bestand schließlich die Evangelische Nachbarschaftshilfe als eigenständige Gesellschaft. Anfang vorigen Jahres bündelte die Evangelische Kirchengemeinde ihre Hilfeangebote für Senioren unter dem gemeinsamen "Bodelschwingh-Dach".

Info: Jubiläumsfeier 50 Jahre Bodelschwingh-Heim am Schlosspark und 20 Jahre Bodelschwingh Ambulanter Pflegedienst am Sonntag, 5. Mai: 11 Uhr Festgottesdienst, im Anschluss bis 17 Uhr Hausführungen, Infostände, musikalische Unterhaltung, Kinderschminken, Speisen und Getränke.