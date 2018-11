Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Freiwillige Helfer treffen sich am Samstag, 10. November, ab 9 Uhr, am Leutershausener Kahlberg, um beim Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept (Ilek) anzupacken. Noch sieht es am Kahlberg oberhalb des Oberen Häuselbergwegs wüst aus. Brombeerhecken und Gebüsch haben die ehemaligen Obstgrundstücke überwuchert. Aber das wird sich ändern, wenn sich die Burenziegen und Dorperschafe von Martin Wäldele an die Arbeit machen.

Ziel der Maßnahme am Kahlberg wird sein, hier wieder Weideland zu entwickeln. Der überalterte Obstbaumbestand soll durch Nachpflanzungen ergänzt werden, wieder zu einem Teil der lebendigen "blühenden Bergstraße" werden und damit auch dem Biotopverbund dienen. Bei der Aktion gilt es nun, die Zaungassen für die Beweidungsmaßnahme herzurichten.

Eine Gruppe von Helfern hat sich für den Einsatz schon gefunden, aber sie braucht noch Unterstützung. Ein großer Erfolg wäre es auch, so das Ilek-Management, wenn sich eine Hirschberger Aktionsgruppe entwickelt.

Info: Treffpunkt ist der Obere Häuselbergweg bei Haus Nr. 16 am Abzweig des Fußwegs zur Maßnahmenfläche. Interessierte melden sich unter 06201/2595890 an.