Von Philipp Weber

Weinheim. Hochkarätige Swingmusik genießen, mit den bundesweit besten Musikern dieses Genres - und das zu einem fairen Preis: Das verspricht das Kulturbüro der Stadt für die Show des Blue Sky Orchestra am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr in der Stadthalle. Die Musiker interpretieren die Hits von Frank Sinatra, Dean Martin, Count Basie, Benny Goodman, Duke Ellington, Glenn Miller und vielen mehr. Und das ohne Bigband-Besetzung. Die RNZ sprach vorab mit Sänger Robert Führer. Ein Interview über die Liebe der Band zu Weinheim, die Faszination des Swing, die TV-Staffel "Babylon Berlin" - und das Leben eines Traums.

Swingmusiker Robert Führer

Herr Führer, Sie und Ihre Kollegen gelten im Swing-Genre als Hochkaräter, Sie standen aber auch mit Rock- und Pop-Interpreten wie Cro, David Garrett, Xavier Naidoo, Sasha, Udo Lindenberg oder Helene Fischer auf der Bühne. Wie kommt es, dass Sie immer wieder nach Weinheim zurückkehren?

Ein Großteil der Musiker stammt aus dieser Gegend. Als Band sind wir bis heute in Hemsbach zu Hause. Unsere Wurzeln aber liegen in Weinheim. Hier haben wir 1993 angefangen zu proben. Im Untergeschoss des damaligen Café Central haben wir unsere ersten musikalischen Gehversuche unternommen. Der Kontakt ist danach nie wieder abgerissen. Im Studium haben wir weitere Musiker kennengelernt. Sehr gute Musiker, nach denen sich viele die Finger lecken würden. In der Weinheimer Stadthalle kommen die Zuhörer übrigens sehr günstig weg, weil die Preise dort gedeckelt sind. Hier zahlt man 29 Euro, im Leipziger Gewandhaus wären es zwischen 50 und 70 Euro gewesen.

Sie wurden 1965 geboren, als die goldenen Zeiten des Swing längst vorüber waren. Wie sind Sie ausgerechnet auf diesen Musikstil gekommen?

Wenn man professionell Musik macht, kommt man nicht darum herum, sich auch mit Musikgeschichte auseinanderzusetzen. Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-Jahre ging es so richtig schmissig los mit dem Swing. Ehe dieser in den 1950er-Jahren in die Rock’n’Roll-Musik hinüber wuchs. Vor allem zu Beginn wiesen Swing- und Rockmusik noch viele Ähnlichkeiten auf. Heute sind die Einflüsse aus dieser alten Zeit weniger stark hörbar – aber sehr wohl noch vorhanden. Wenn junge Leute heute zum Beispiel zu „Sway“ von Michael Bublé tanzen, wissen sie zumeist nicht, dass dies ein Riesen-Hit aus den frühen 1950ern ist. Die Faszination für die Urform dieser Musik war es letztlich, die zur Gründung unserer Band führte.

Wenn wir gerade von jungen Leuten sprechen: Viele sind heute von den TV-Staffeln „Babylon Berlin“ begeistert, die den Zuschauer in eine Krimi-Story aus dem Deutschland Ende der 1920er-Jahre entführt. Musik spielt dabei eine große Rolle – auch Swing?

Ja, im Prinzip ist da schon Swing herauszuhören, beinahe bereits Lindy Hop aus den 1930er-Jahren. Wobei man das musikalische Geschehen im damaligen Berlin nicht ganz mit dem vergleichen kann, was sich zeitgleich den USA getan hat. Zur historischen Einordnung: Zwischen 1905 und 1910 begann die Entwicklung in den Vereinigten Staaten mit dem Jazz, der eine veränderte Phrasierung von Marsch- oder Walzermusik darstellte. Dann ging es sukzessive weiter, über Dixieland-Jazz bis hin zur Musik für Big Bands. Die Bands wuchsen, weil sie die Tanzsäle akustisch füllen mussten. In dieser Zeit war die Verstärkertechnik noch nicht so weit, die Bands mussten so richtig in die Säle hineinballern. Und die Leute entdeckten ganz eigene Tanzstile. Das sind übrigens Szenen, die „Babylon Berlin“ sehr gut einfängt.

Wir schließen daraus, dass Sie die Filme kennen. Wie gefallen Sie Ihnen?

Gut. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Was die Musiker da zeigen, ist schon verwandt mit unserem Feeling. Das literarische Original („Der nasse Fisch“ von Autor Volker Kutscher, Anm. d. Red.) ist aber besser als die Verfilmung – wie so oft. Durch die Serie ist in Berlin übrigens ein regelrechter Hype rund um diese Musik angebrochen. Auch das freut uns sehr.

Auf was darf sich denn das Publikum in der Stadthalle einstellen?

Wie spielen Titel, die vielen geläufig sind – aber hier und da auch Raritäten. Einstellen darf man sich auf sehr gute Swingmusik, die so nur Profis hinbekommen.

Tatsächlich?

Natürlich können auch nicht-professionelle Bands eine Menge erreichen. Aber ich behaupte, dass Swingmusik so komplex ist, dass vergleichsweise Ungeübte viele Stücke nicht interpretieren können, ohne dass es wackelig klingt. Was uns ausmacht, ist die 100-prozentige Konzentration und der Spaß am Zusammenspiel. Unser Ziel ist es ja, als kleine Combo so zu klingen, wie eine vollständige Big Band. Der Vorteil an dieser Herangehensweise ist, dass wir Swing-Jazz machen können, ohne so laut zu werden, dass es die Leute aus dem Saal bläst.

Haben Sie schon mal in der Stadthalle gespielt?

2012/13 haben wir dort die große „Elvis Show“ gespielt, in der sich der Kreis vom Swing hin zum Rock’n’Roll schloss. Bis auf den Drummer saßen damals die gleichen Musiker auf der Bühne wie heute. Wir freuen uns sehr darauf, dort noch einmal aufspielen zu dürfen.

Noch eine Frage zu Ihnen: Wie verlief Ihr persönlicher Weg in die Profimusik?

Ich habe zunächst aus Spaß an der Freude gesungen – und dann gemerkt, dass ich das beruflich machen will. Ich habe drei Jahre Gesangsunterricht genommen. Anfang 2000 habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und meinen kaufmännischen Beruf an den Nagel gehängt. Ich habe es nie bereut.

Info: Karten unter reservix.de und beim Ticketshop in der Friedrichstraße.