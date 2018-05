Weinheim. (keke) Bei drei Neinstimmen der GAL und Stimmenthaltung von Susanne Tröscher (CDU) votierten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt mehrheitlich für den Offenlagebeschluss des Bebauungsplans "Betentalstraße Ost". Hier stand die Verlegung des Wendehammers ans nordöstliche Ende der Straße zur Diskussion, da das bisherige Gelände bebaut werden soll. Die Verlegung sei sinnvoll und notwendig, befanden Dirk Ahlheim (CDU) und Gerhard Mackert (Freie Wähler).

Angesichts der schwierigen Topografie stufte Constantin Görtz (SPD) das Ganze als "mutig, aber machbar" ein. Bedenken äußerte er allerdings im Hinblick auf die Hang-Sicherung und die "Absturzhöhe" der zwölf Meter hohen Mauer. Die Befürchtungen des Architekten richteten sich hier auf eventuell auf die Stadt zukommende Probleme.

Die Verwaltung habe sich mit der Problematik einer notwendigen Einfriedung auseinandergesetzt, leite daraus aber keine Verpflichtungen ab, so Sven-Patrick Marx, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Alle Verpflichtungen seien Sache des privaten Investors.

Der GAL habe der Bebauungsplan noch nie gefallen, begründete Cornelia Münch-Schröder das Nein ihrer Fraktion mit einem "massiven Einschnitt in das Landschaftsgebilde" sowie befürchteten Problemen für die quasi darunter liegenden Grundstückseigentümer. Der Wendehammer wiederum beanspruche eine neuerliche Abtragung von Waldgebiet. Die Frage des künftigen Standorts der gemeinschaftlichen Müllabstellplätze im "Sinne des nachbarschaftlichen Friedens" unter den Bewohnern warf Wolfgang Wetzel (FDP) auf. Außerdem erschien ihm die 72-Kw-Leistung der Elektroanschlüsse als zu niedrig. Es liege an den Anwohnern, wo und wie sie ihren Müll unterbringen, so Marx. Bauleitplanerisch sei das Thema erledigt. Was die Kapazität der Elektroleitung betrifft, hätten die Stadtwerke versichert, dass die Versorgung mit Strom jederzeit gesichert und gewährleistet sei.

"Die Sünden der Vergangenheit holen uns ein. Deshalb müssen wir jetzt da durch", begründete Carsten Labudda (Die Linke) seine Zustimmung zum Offenlagebeschluss. Die "Schädigung der Waldanlieger" trieb Susanne Tröscher (CDU) um. Diese dürften in der Nachbarschaft keinen "Hochwald", sondern jetzt nur noch "Niederwald" anlegen.