Weinheim/Heidelberg. (keke) "Die Betongruppe hat den Sockel für den Tisch gemacht. Die Holzgruppe hat gesägt, geschleift und gebohrt, und die Malgruppe hat die Bank bemalt." Auch wenn ihr Deutsch nach nur wenigen Monaten ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik verständlicherweise noch etwas holprig klang: Linna und Hazem waren auf die Ergebnisse ihrer Arbeit stolz wie Bolle.

Eine Woche lang hatten beide gemeinsam mit ihren 13 Klassenkameraden aus der Deutschvorbereitungsklasse der Werkrealschule am Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbund (DBS) und ihrer Lehrerin Ilona Brauß an der "Werkstatt Schule" in Heidelberg eine Holzsitzgruppe mit Tisch sowie eine Liegefläche für den Pausen- und Außenbereich der Schule gebaut. Die Arbeit ist seitdem nicht nur zu einen "Hingucker" auf dem Schulgelände geworden; sie wird auch von den Realschülern und Gymnasiasten eifrig genutzt.

"Kooperative Berufsorientierung für neu Zugewanderte" ("KooBO-Z") nennt sich das vom Kultusministerium angestoßene und finanzierte Projekt, das seit dem Schuljahr 2016/17 neu zugewanderte Schüler nicht nur in sogenannten "Vorbereitungsklassen" (VKL) in den Schulalltag integrieren soll. Es geht auch darum, sie erste Erfahrungen in verschiedenen beruflichen Zusammenhängen sammeln zu lassen.

"Die Schüler sollen herausfinden, wohin der eigene berufliche Weg einmal gehen soll", erklären Rektor Frank Bausch und seine Stellvertreterin Ulrike Vollmar. Oftmals scheitere die Integration von Zuwanderern an ganz einfachen Dingen. "Zum Beispiel an verschiedenen Vorstellungen zum Thema Ausbildung", so die beiden Pädagogen.

So seien die Arbeitstechniken in Deutschland viel präziser, es würden andere Materialien verwendet. Darüber hinaus unterscheiden sie sich in den Bearbeitungstechniken sehr stark von denen aus dem Heimatland der Jugendlichen. Aber auch der vielfältigere Unterricht bei uns werde in ihrer Heimat aufgrund der oftmals dort herrschenden Kriegssituation nicht in der notwendigen Art und Weise erlebt.

Dennoch: "Äußerste Motivation" und einen "Super-Teamgeist" hätten die unter anderem aus dem Kosovo, Bulgarien, Mazedonien und Syrien stammenden Schüler gezeigt, lobten der Projektleiter aus der Werkstatt Schule, Jörg Windmann, und seine beiden Projektbegleiterinnen Simona Matucci und Ilke Süzer. Als Pädagogischer Assistent und hilfreicher Dolmetscher war Abdullah Can die Woche über mit vor Ort in Heidelberg gewesen.

Zunächst habe man verschiedene "Klein-Modelle" gezeichnet und "Miniatur-Bänke und Tische" gebastelt, so Linna und Hazem. Anschließend machte man sich daran, die besten Ideen "im Großen" in die Tat umzusetzen. Weder der Umgang mit den Werkzeugen noch mit den Materialien habe Schwierigkeiten bereitet, bestätigte Windmann den an den Tag gelegten Eifer.

Von dem Ergebnis beeindruckt zeigte sich auch Schulamtsdirektor Endrik Ebel, der eigens zur Einweihung gekommen war. Das "überaus gelungene Projekt" zeige, dass sich die DBS-Werkrealschule "neuen Herausforderungen stellt, diese kreativ löst und pädagogisch auf der Höhe der Zeit ist", so sein Lob. Hierzu brauche es auch vor Ort Menschen, die sich auf Neues einlassen, Vorgaben umsetzen und sich zur Unterstützung passende Kooperationspartner suchen.

Kleiner Wermutstropfen: Weil das Wetter kalt, nass und windig war, musste die für draußen geplante "Handwerker-Einweihungsparty" ins Klassenzimmer verlegt werden. Dafür schmeckten die von der Schulleitung und Klassenlehrerin zur Belohnung der "Handwerker" vorbereiteten Brezeln und Lebkuchen umso besser.