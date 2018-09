Damit junge Mauersegler in Weinheim weiterhin ein Zuhause finden, will der Nabu Nistkästen anbringen. Foto: Katrin Mädler/dpa

Weinheim. (RNZ) Ein Weltreisender in Nöten: Jedes Jahr legt der Mauersegler eine Flugstrecke von 190.000 Kilometern zurück, um im Frühjahr aus dem warmen Winterquartier in Afrika zum Beispiel nach Weinheim zum Brüten zurückzukehren. Doch an der Bergstraße angekommen, steht er oft vor großen Problemen. Denn immer mehr Nistplätzegehen bei Renovierungsarbeiten verloren. Die Weinheimer Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) will dem Mauersegler jetzt helfen.

In einem neuen Projekt will der Nabu weitere Nistkästen an Häusern anbringen, in deren Umgebung bereits Mauersegler brüten. Denn die Tiere sind sehr gesellig, sie bauen ihre Nester dicht nebeneinander und brüten in Kolonien. Einsam gelegene Nistplätze ohne Anschluss an eine Kolonie werden nicht besiedelt, sagt Ralf Hilpert von der Weinheimer Nabu-Gruppe. Das Weibchen und das Männchen beginnen mit dem Nestbau meistens am Tag der Paarung und beenden ihn, wenn die Jungen schlüpfen. Das Baumaterial sammelt der Mauersegler im Flug. Die Vögel leben ausschließlich in Siedlungsgebieten. Sie haben sich darauf eingestellt, statt wie ursprünglich in Felsen ihre Nistplätze heute an Gebäuden zu suchen.

Die Vögel würden keinen Dreck verursachen, sagt Hilpert. Die Nistkästen sollten möglichst hoch, am besten direkt unter der Dachrinne, angebracht werden. Denn die Präzisionsflieger benötigen viel Raum unter dem Nest, da sie sich zum Starten metertief fallen lassen. Nur ab einer gewissen Höhe erreichen sie die nötige Geschwindigkeit für ihren schrägen Aufwärtsflug. Auch die schlitzförmige Nistkastenöffnung sollte im Flug erreichbar sein, da die Mauersegler unmittelbar vor dem Schlitz landen und auch direkt von dort aus starten, so Hilpert.

Naturschützer Hilpert appelliert an die Bürger: "Bitte melden Sie die Standorte, an denen Mauersegler nisten. Nur so können wir diese Standorte ergänzen oder in der Nachbarschaft Nisthilfen mit Anschluss an eine bestehende Kolonie anbringen."

Info: Wer Mauersegler in seiner Umgebung sichtet, wird gebeten, die Standorte unter Telefon 06201/237-91 oder 06224/828-75-68 oder per E-Mail an R.Hilpert@vodafone.de dem Nabu mitzuteilen.