Weinheim. (make) Circa 30 Straußwirtschaften, etliche Bühnen mit Livemusik, über 70 Stände sowie Buden und Fahrgeschäfte werden zum viertägigen Kerwe-Betrieb für die Festtagsgänger aufgefahren und versetzen dabei die Stadt in den jährlichen Ausnahmezustand.

Das Thema Sicherheit habe dabei höchste Priorität, erklärt Weinheims Stadtsprecher Roland Kern. Vor dem Besucheransturm zum Kerwe-Betrieb sehe sich die Zweiburgenstadt gut gerüstet. Das weit über die Region hinaus bekannte Traditionsfest wird vom morgigen Freitag bis Montag wieder zwischen 40.000 und 50.000 Besucher anlocken. Dafür erstellten die Ordnungs- und Sicherheitskräfte von Feuerwehr, Polizei, Stadt und DRK eigens für die Veranstaltung ein umfangreiches Sicherheitskonzept.

"Jeden Stand auf der Kerwe prüfen wir vorab, was die Sicherheit der Feuerstellen und des Baumaterials angeht", erklärt Feuerwehrchef Reinhold Albrecht. Für den Fall eines Einsatzes werden zudem die Durchfahrtsbreiten auf dem engen Kerwe-Gelände genau abgemessen, sodass Einsatzfahrzeuge im Notfall durchkommen können. Die zentrale Anlaufstelle der Rettungskräfte befindet sich auch in diesem Jahr wieder im Alten Rathaus am Marktplatz. In der evangelischen Stadtkirche (Hauptstraße 127) sind zudem die Sanitäter stationiert. Über das gesamte Kerwegebiet verteilen sich kommunale Ordnungskräfte, die auch dazu angehalten sind, Taschen zu kontrollieren. Außerdem sollen die Betreiber der Straußwirtschaften sofort die Sicherheitskräfte kontaktieren, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Das DRK ist während der Kerwetage mobil unter der Telefonnummer 01 62 / 2 75 01 74 zu erreichen. Über die Notrufnummern 110 und 112 werden die Einsatzkräfte von der Rettungsleitstelle informiert.

Den Kerwe-Besuchern wird empfohlen, zum Festtagsbetrieb auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Denn schon heute soll das Kerwe-Gebiet von Autos nach Möglichkeit freigehalten werden. Wegen der Aufbauarbeiten greifen bereits die Absperrungen rund um Marktplatz und Gerberbachviertel. Die Umleitung für den gesamten Verkehr in Richtung Müllheimer- und Gorxheimer Talstraße erfolgt über die Bahnhofs-, Dürre- und Grundelbachstraße. Ein Taxistand ist am Schlosspark-Parkplatz zu finden. In der Verlängerung des Parkplatzes im Bereich Obertorstraße/ Rote Turmstraße werden in Höhe der alten Feder Parkplätze für Schwerbehinderte ausgewiesen.

Was den Busverkehr angeht, gelten die Umleitungen des Vorjahres: Die Buslinie 632 und 632A werden bis einschließlich Dienstag umgeleitet. Die Rundlinie 634 übernimmt für denselben Zeitraum alle Fahrten der Linie 633, die zum Kerwe-Betrieb nicht fährt.

Info: Weitere Information zum Kerwefahrplan auf www.weinheim.de.