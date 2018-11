Voll war es am Wochenende vor allem dort, wo die Plätze überdacht waren: Das Kerwehaus konnte sich über mangelnden Andrang ebenso wenig beklagen wie die Wirte der Gasthäuser am Marktplatz. Foto: Kreutzer

Von Matthias Kehl und Frederick Mersi

Weinheim. Der "Woinemer Nationalfeiertag" entschädigte noch einmal für vieles: Bei wolkenfreiem Himmel lief der Kerwe-Betrieb am Montag noch einmal auf Hochtouren, zahlreiche Besucher feierten bei zeitweise bis zu 30 Grad in der Altstadt bis zum Abschluss der 60. Auflage des größten Sommerfests an der Bergstraße nach Mitternacht. Besonders die traditionelle "Gerberbachregatta", die dieses Jahr mit 220 selbst gebastelten "Aquamobilen" eine Rekordbeteiligung verzeichnete, zog erneut zahlreiche Besucher an.

Von Freitag bis zum späten Sonntagnachmittag hatte das noch ganz anders ausgesehen: Der Regen hatte die Zweiburgenstadt fest im Griff, sodass die Zahl derer, die sich in dieser Zeit auf die Straßen trauten, wenig mit den Massen der Vorjahre zu tun hatte. "Wer sich durch Zelte oder wetterfeste Kleidung für die Bedingungen wappnen konnte, für den war die Kerwe auch dieses Jahr kein Reinfall", zog Stadtsprecher Roland Kern gestern gegenüber der RNZ dennoch ein positives Fazit.

Doch im Vergleich zu den Vorjahren seien mit etwa 45.000 Besuchern rund ein Drittel weniger Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen, so Kern weiter. Die Gaststätten, allen voran das Kerwehaus, hatten beim nasskalten Wetter hingegen großen Zulauf.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich neben den Wirten am Marktplatz auch Peter Gérard, Vorsitzender des Heimat-und Kerwevereins "Alt Weinheim", der von morgens bis in die Nacht hinein im Kerwehaus aktiv war. Er bedauerte vor allem die Absage der "Nacht der tausend Lichter", die durch die Wetterverhältnisse im wörtlichen Sinn ins Wasser fiel.

Schon am Samstagvormittag stand die Entscheidung fest, das Lichterspektakel, das von der Jugendfeuerwehr Weinheim akribisch geplant worden war, abzusagen. "Bitter, aber es war die absolut richtige Entscheidung", sagte Oberbürgermeister Heiner Bernhard beim Behördenrundgang am Montag.

Die Sicherheits- und Ordnungskräfte waren auch in diesem Jahr auf dem Kerwe-Gebiet nicht zu größeren Eingriffen gezwungen. "Unsere Besucher schaffen es alljährlich, die Kerwe ausgelassen aber friedlich zu zelebrieren", zeigte sich Stadtsprecher Kern zufrieden.

Auch Polizeisprecher Michael Klump zog ein positives Fazit: "Die Kerwe lief insgesamt sehr friedlich ab." Zwar habe es einige "veranstaltungstypische Straftaten" wie leichte Körperverletzungen, Beleidigungen und Diebstähle gegeben, so Klump, "aber wir hatten keine größeren Schlägereien oder Ähnliches".

Das lasse sich vor allem auf die Präsenz der Kollegen vor Ort zurückführen, doch auch der Regen habe eine Rolle gespielt: "Das hängt wahrscheinlich auch mit dem schlechteren Wetter während der ersten Tage zusammen", sagte Klump.

Unabhängig davon war Stadtsprecher Kern gestern voll des Lobes für die Veranstaltung: "Die Kerwe ist ein eingespieltes Konzept, dass sich über Jahre bewährt hat." Er sehe das Fest auch für die kommenden Jahre gut aufgestellt: "Im Unterschied zu anderen Veranstaltungen bietet die Kerwe im Zusammenspiel von Schaustellen, Straußwirtschaften, Gaststätten ein einzigartiges Brauchtum."

Kerwevereinsvorsitzender Peter Gérard war am gestrigen Dienstag noch bis zum Abend mit dem Abbau beschäftigt, heute gönnt er sich eine Pause. Denn bald gehen die Planungen für die nächste Kerwe los.