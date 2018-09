Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Für die Katholische Pfarrgemeinde Leutershausen hat das Fest "Mariä Himmelfahrt" eine besondere Bedeutung: Seit 275 Jahren wird dieser Tag von den katholischen Christen als Hauptwallfahrtstag in der Gemeinde gefeiert. Auch am Dienstag, 15. August, werden wieder Hunderte von Pilgern in Leutershausen erwartet.

Hintergrund > 8 Uhr Beichtgelegenheit > 9.25 Uhr Rosenkranz-Gebet > 10 Uhr Wallfahrtsmesse mit Kräuter-Segnung; Predigt von Vikar Georg Seelmann aus Heidelberg mit Segnung der Kräutersträuße > 14.30 Uhr Rosenkranz-Gebet > 15 Uhr Marienvesper mit Eucharistischem Segen, Predigt von Monsignore Klaus Bader aus Heppenheim > 16 bis 19 Uhr Beichtgelegenheit > 19.30 Uhr Festliche Eucharistiefeier mit dem Kirchenchor und der Musikkapelle "Ave Maria"; Festpredigt von Benediktiner-Abt Winfried Schwab, Stift Neuburg, Heidelberg > Anschließend traditionelle Lichterprozession durch den gräflichen Schlosspark mit TeDeum und Segen vor der Loreto-Kapelle > Verpflegung: Während des Wallfahrtstages werden vor der Kirche Kuchen, Snacks und Getränke angeboten. Auch Kerzen, Windlichter, Andachtsgegenstände und geistliche Schriften sind hier erhältlich. > Parken: In der Fenchelstraße sind Parkmöglichkeiten vorhanden. wabra

Die RNZ hat aus diesem Anlass einen Blick in die Geschichte der Pfarrgemeinde geworfen: Über eine lange Zeit übten im Ort die Herren von Hirschberg ihre Herrschaftsrechte aus. Als "Hirschberger Lehen" wurde das Besitztum vom Kloster Lorsch und später von den Pfalzgrafen verwaltet.

Das Geschlecht der Hirschberger starb im Jahr 1611 aus. Während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges, in denen Leutershausen fast vollkommen eingeäschert worden war, wechselte das Lehen sehr häufig die Besitzer. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 kam Leutershausen wieder an die Kurpfalz. Im Jahr 1700 erwarb der kurfürstliche Kanzler Franz Melchior von Wiser das Lehen.

Graf Ferdinand Andreas von Wiser war es dann, der eine kleine Loreto-Kapelle errichten ließ, die 32 Jahre nach dem Schlossbau 1742 festlich eingeweiht wurde. Bereits damals kamen die Gläubigen auch aus den umliegenden Gemeinden, um das Gnadenbild der Mutter Gottes zu verehren. Dabei handelte es sich um eine Nachbildung des "Heiligen Hauses von Loreto", das Graf Andreas Ferdinand von Wiser nach Leutershausen holte.

Zu dieser Zeit war er auch als Gesandter des Kurfürsten in Wien am Hofe tätig. Die "Schwarze Madonna" von Loreto war die Schutzpatronin des kaiserlichen Hauses der Habsburger in Wien. So befindet sich in der Wiener Augustiner-Kirche auch eine Loreto-Kapelle.

Im Jahr 1627, inmitten der Kirche, wurde die Gnadenkapelle von der zweiten Gemahlin Kaiser Ferdinands II., Eleonore von Mantua, als Aufbewahrungsort für die Herzen der Habsburger gestiftet und 1784 an die heutige Stelle übertragen. König Ferdinand IV. wünschte, dass man sein Herz zu Füßen der "Schwarzen Madonna" in der Loreto-Kapelle beisetzt. Von diesem Zeitpunkt an haben viele Nachkommen des Habsburger Kaiserhauses verfügt, ihr Herz in der Loreto-Kapelle in einem Behältnis aufzubewahren.

Als Zeichen der Treue und Ergebenheit zum Kaiserhaus ließen damals viele Adlige besonders im süddeutschen Raum kleine Kapellen mit Abbildungen der "Schwarzen Madonna" errichten. Zahlreiche dieser Nachbildungen und Schnitzereien sind auch in anderen Orten der Kurpfalz zu finden. Pfalzgraf Joseph Karl von Sulzbach ließ 1729 in Oggersheim eine Kapelle erbauen und das Gnadenbild in Loreto anfertigen. Maria wurde danach als Schutzpatronin der Kurpfalz erwählt. Elisabeth Auguste, die Gemahlin des Kurfürsten Karl Theodor, ließ um 1775 über der Kapelle eine frühklassizistische Wallfahrtskirche erbauen.

Tausende von Wallfahrern und Pilgern sind seit 275 Jahren nach Leutershausen gekommen, um im Gebet bei der Gottesmutter Schutz und Fürbitte zu erflehen. Über viele Jahre wurde am Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" von Loreto in einer kleinen Kapelle im Schlosshof gebetet. Seit der Fertigstellung und Weihe der St.-Johannes-Kirche im Jahr 1907 befindet sich das Gnadenbild am rechten Seitenaltar der Kirche. Das Fest "Maria Himmelfahrt" hat für die Katholische Pfarrgemeinde nach wie vor eine besondere Bedeutung: Im Jahr 1944 wurde der 15. August als Hauptwallfahrtstag in Leutershausen festgelegt. Pfarrer Josef Merk, der mit vielen Gläubigen den Gottesdienst damals hielt, versprach während seiner Predigt, den 15. August zum Wallfahrtstag der Pfarrgemeinde festzuschreiben, wenn Leutershausen unbeschadet durch den Zweiten Weltkrieg komme.

Die Lichterprozession wurde in den 1950er Jahren von Pfarrer Merk und Pfarrer Otto Fügle eingeführt. Viele Bischöfe, Weihbischöfe und andere Würdenträger des kirchlichen Lebens waren seither Zelebranten an diesem Festtag. 2015 hielt Domkapitular Wolfgang Sauer aus München das Hochamt. In den Jahren 2004 und 2007 kamen Erzbischof Robert Zollitsch und im Jahr 2016 Erzbischof Stephan Burger nach Leutershausen. Und diesmal hält die Festpredigt Benediktiner-Abt Winfried Schwab vom Stift Neuburg nahe Heidelberg.

Doch nicht nur die festliche Eucharistiefeier mit anschließender Lichterprozession findet am 15. August statt. Es ist auch der "Tag der Kräuterweihe". Ein über 1000 Jahre alter Brauch ist es, Heilkräuter zum Gottesdienst mitzubringen. Durch die Fürbitte der Kirche soll die Heilkraft den Menschen zugutekommen. > siehe Programm und weiterer Artikel