Die neue Tafel der lokalgeschichtlichen Themenpfad-Serie entwarf Grafikerin Theda Kronjäger (l.): Gemeinsam mit der stellvertretenden BUND-Vorsitzenden Angela Stelling (2.v.l.) und Umweltberaterin Vivien Reinhardt wurde sie jetzt von Ideengeber Herbert Henn am Ortseingang von Neckarhausen am Neckarweg aufgehängt. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das Jahr 1783 war eines, in dem der Sommer ausfiel. Vielleicht lag es am Vulkanausbruch auf Island, dass auch hierzulande der Himmel düster war und mangels Wärme und Licht die Ernte ausblieb. Dann folgte ein ungewöhnlich wechselhafter Winter: "Es fror, dann taute es wieder, und das Eis baute sich auf", berichtet Herbert Henn, Kenner der Ortsgeschichte und Initiator einer Serie an Bleistiftzeichnungen, die an verschiedenen Plätzen als Themenpfad in der Gemeinde auf Ereignisse und Besonderheiten verweisen.

Bei seinen Nachtwächterrundgängen baut auch Stephan Kraus-Vierling die kleinen Bildertafeln in seine Ausführungen zur lokalen Historie gerne mit ein. Nun gibt es eine weitere Tafel zum verheerenden Eisgang in Neckarhausen, gemalt von der Seckenheimerin Theda Kronjäger.

Kunsthistorikerin Inge Herold, stellvertretende Leiterin der Kunsthalle Mannheim, gab Henn den Tipp, sich für neue Bleistiftzeichnungen an Kronjäger zu wenden.

Der Eisgang in Neckarhausen gilt als einer der tragischsten Unglücksfälle, die das nach dem 30-jährigen Krieg und der Erbfolgestreitigkeiten gerade wieder aufblühende Dörfchen Neckarhausen mit seinen 700 bis 800 Einwohnern traf: Im Februar 1784 setzen sich gegen Mittag gewaltige Eismassen, die sich auf Höhe Wieblingen aufgetürmt hatten, infolge von Tauwetter in Bewegung, schieben zerstörte Schiffe und Teile der eingestürzten Heidelberger Brücke vor sich her. Am späten Nachmittag kracht alles gegen ufernahe Häuser in Neckarhausen, die daraufhin einstürzen.

Eis und Wasser drücken in den Ort, in Minutenschnelle ist alles überflutet, allein in der katholischen Kirche steht das eisige Wasser zwei Meter hoch. Die Neckarhäuser fliehen gen Edingen oder Seckenheim. Besonders tragisch: Ein junger Bursche, eine Magd und ein Kind suchten Zuflucht auf dem Heidelberger Marktschiff, das am Ufer trudelte, weiter abgetrieben wurde und schließlich der jungen Frau und dem Kind den Tod brachte.

"Der junge Bursche konnte sich mit einem beherzten Sprung retten", erzählt Henn. Bis zu 20 Menschen starben, alles Vieh war tot, Neckarhausen fast vollständig zerstört. "Innerhalb von 15 Minuten war alles platt. Der Neckar führte so viel Wasser mit sich, dass er sich teilte und das alte Flussbett nach Neckarau bezog; der Kurfürst schickte Kleidung und Nahrung, doch der Wiederaufbau war schwer."

Henn vermutet, dass womöglich in dieser Zeit der Beruf des "Treidlers" in Neckarhausen so richtig Fuß fasste, weil es einfach keine andere Arbeit mehr gab, als die, Schiffe mit Seilen und Muskelkraft stromaufwärts zu ziehen. Den "Treidlern" hat Henn, Ideengeber des 2008 begonnenen Themenpfads, ebenfalls ein bildnerisches Denkmal setzen lassen. Es könne auch sein, so Henn weiter, dass es in Neckarhausen wegen der damaligen Zerstörungen keine der wie in Edingen typischen fränkischen Hofreiten gebe.

150 Euro spendete diesmal die örtliche BUND-Gruppe zur Realisierung des elften Bildes der lokalgeschichtlichen Serie: "Heute kann man sich hier solche Katastrophen nicht mehr vorstellen", sagte die stellvertretende Vorsitzende Angela Stelling bei der offiziellen Übergabe der jüngsten Tafel am Ortseingang von Neckarhausen am Neckarweg.

"Ein perfekter Ort am Weg, der die Ortsteile verbindet. Und eine schöne Perspektive", fand Umweltberaterin Vivien Reinhardt mit Blick auf die alte katholische Kirche, die Theda Kronjäger ins Zentrum ihres Bildes gestellt hat. "Ein ganz schwieriges Thema, das in der Kunstgeschichte wohl nicht beackert worden ist", stellte die Grafikerin fest, die sich seit einigen Jahren eingehend mit Zeichentechniken befasst und hier Bleistift, Kohle und weiße Zeichenkreide verwendete.

Henn hat ihr Werk wasserfest auf Metall aufziehen lassen und es diesmal auch eigenhändig aufhängen müssen. Weitere Ideen hat er im Kopf: zum Beispiel die Hochzeit des Winterkönigs Friedrich V. mit der englischen Stuart-Prinzessin Elisabeth. Das Paar reiste nach seiner Hochzeit 1613 in die hiesige Region. Oder auch das "Brückel" am Krottenneckar in Edingen. Für diese und weitere Projekte sucht Henn noch Sponsoren. Pro Bild ist mit 150 bis 200 Euro zu rechnen.