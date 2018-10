Die neuen Winzerhoheiten winkten ihren Untertanen von der Pferdekutsche aus zu (M.), weitere Hoheiten aus der Region grüßten aus motorisierten Cabrios (l.o.). Auch der Nachwuchs war in Verkleidung gekommen (l.u.). Und das Publikum bekam mit dem Schneewittchen der Weinheimer Blüten etwas fürs Auge (r.o.) und von den "Blechrebellen" was auf die Ohren. Fotos: Dorn

Die neuen Winzerhoheiten winkten ihren Untertanen von der Pferdekutsche aus zu (M.), weitere Hoheiten aus der Region grüßten aus motorisierten Cabrios (l.o.). Auch der Nachwuchs war in Verkleidung gekommen (l.u.). Und das Publikum bekam mit dem Schneewittchen der Weinheimer Blüten etwas fürs Auge (r.o.) und von den "Blechrebellen" was auf die Ohren. Fotos: Dorn

Die neuen Winzerhoheiten winkten ihren Untertanen von der Pferdekutsche aus zu (M.), weitere Hoheiten aus der Region grüßten aus motorisierten Cabrios (l.o.). Auch der Nachwuchs war in Verkleidung gekommen (l.u.). Und das Publikum bekam mit dem Schneewittchen der Weinheimer Blüten etwas fürs Auge (r.o.) und von den "Blechrebellen" was auf die Ohren. Fotos: Dorn

Die neuen Winzerhoheiten winkten ihren Untertanen von der Pferdekutsche aus zu (M.), weitere Hoheiten aus der Region grüßten aus motorisierten Cabrios (l.o.). Auch der Nachwuchs war in Verkleidung gekommen (l.u.). Und das Publikum bekam mit dem Schneewittchen der Weinheimer Blüten etwas fürs Auge (r.o.) und von den "Blechrebellen" was auf die Ohren. Fotos: Dorn

Die neuen Winzerhoheiten winkten ihren Untertanen von der Pferdekutsche aus zu (M.), weitere Hoheiten aus der Region grüßten aus motorisierten Cabrios (l.o.). Auch der Nachwuchs war in Verkleidung gekommen (l.u.). Und das Publikum bekam mit dem Schneewittchen der Weinheimer Blüten etwas fürs Auge (r.o.) und von den "Blechrebellen" was auf die Ohren. Fotos: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Das Motto des gestrigen 71. Bergsträßer Winzerfestumzugs: "märchenhaft". Das dazu passende Wetter: traumhaft. Nahezu sommerliche Temperaturen machten aus dem Umzug ein "goldenes Herbstmärchen". So könnte kurz und knapp das Fazit des fröhlich-bunten Treibens lauten, das sich gut eine Stunde lang durch die Ortsstraßen bewegte und in der proppevollen Gemeindehalle noch lange nicht sein Ende fand.

Doch ein derart knappes Fazit wäre zu kurz gegriffen und würde nicht die Mühen und Anstrengungen belohnen, die sich die Verantwortlichen des Verkehrs- und Heimatvereins um ihren Vorsitzenden Stefan Kilian sowie die unzähligen Mitmarschierenden und Gestalter der blumengeschmückten Motivwagen im Vorfeld gemacht hatten.

Ganz im Gegensatz zum Vorjahr, als es bei gerade einmal zehn Grad und Nieselregen den wenigsten der an den Straßenrändern Winkenden festlich zumute gewesen war, herrschte diesmal also eitel Sonnenschein über dem Bergsträßer Weindorf. Exakt 43 Nummern zählte der Zug im Regierungsjahr der am Abend zuvor feierlich gekrönten neuen Winzerkönigin Lina I. und ihrer Prinzessinnen Jennifer und Lisa.

Ortschaftsrat und Partnerschaftsverein hatten traditionell die Spitzenpositionen übernommen, ehe die komplett zum Märchenunterricht angetretenen Klassen der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule und die TSG Lützelsachsen mit ihren Fußgruppen und Motivwagen erste Ausrufezeichen setzten. "Im Märchenschloss" hieß es da bei den Lehrerinnen-Hexen und Zauberlehrlingen, Schneewittchen und ihren 100 Zwergen, während sich die TSG-"Gruppe Schlank" im Schlaraffenland tummelte.

Eingerahmt von den aus offenen Cabrios herauswinkenden Weinhoheiten der Region und musikalisch lautstark untermalt von den "Blechrebellen", folgte das frischgekrönte "Litzelsaasemer" Regentinnen-Trio. Ein gefundenes Motiv für die zahlreich hochgehaltenen Fotoapparate und Smartphones. Dass in ihren Trinkbechern "Lützelsachsener Roter" in der Oktobersonne funkelte, kann allerdings nur vermutet werden. Im Gegensatz zu ihren Regierungs-Mitschwestern, bei denen der Rebensaft im Glas funkelte, prosteten Lina, Jennifer und Lisa ihren Untertanen aus Zinnbechern zu.

"Ökumenischen Applaus" heimsten die am "Dornröschen-Spinnrad" eifrig werkelnde Katholische und Evangelische Frauengemeinschaft ein. Zwischen dem die Ernte des Jahres einfahrenden und freigiebig rotbackige "Gala-Schneewittchen-Äpfel" verteilenden Obst-, Wein- und Gartenbauverein sowie den Sportschützen ließen es die Guggemusiker der Heddesheimer "Zahlekracher" "schräg und abgefahren" krachen.

Was die Schützen nicht auf sich sitzen ließen und von ihrem Einmastsegler aus nicht weniger wirkungsvoll die Konfettikanonen abfeuerten. "Lü-Wittchen und die Weinzwerge", ein Gott Bacchus huldigender privater Freundeskreis, sorgte für weitere prächtige Fotomotive. Der Volksmeinung "Gockel, Hinkel und Hase, awwa bloß kä Fraa aus Litzelsaase" folgte der Kleintierzuchtverein und lud mit einem Gruppenticket zu "Peterchens Mondfahrt" ein. Die Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten sieht sich in knapp einem Monat mit der Eröffnung der närrischen fünften Jahreszeit gefordert. Der griechisch-deutsche Freundeskreis "Philia" und eine portugiesische Folkloretruppe trugen in bunter Kostümierung und mit Kastagnettengeklapper zum internationalen Märchenflair bei.

Mit Axt und Kettensäge rückte die Jugendfeuerwehr Lützelsachsen-Hohensachsen dem Dornenwildwuchs um das Dornröschenschloss zu Leibe. Gleich zwei Dutzend Zwerge gaben dem Pilgerhaus-Schneewittchen das Geleit. Und auch die Karnevalsgesellschaft der Weinheimer Blüten ließ Schneewittchen im gläsernen Sarg mitrollen.

Noch einmal laut wurde es mit den Guggemusikern der "Dosswema Schauenburg Geischda". Wogegen das rhythmische Tuckern der "Oldies" aus den Reihen der "Freunde historischer Fahrzeuge und Geräte" zum Abschluss beinahe schon wieder als Wohlklang empfunden wurde.

"Wonn blouß deren schtinkende Abgase net die Luft vapeschde täte", hatte eine Zuschauerin aber auch daran etwas auszusetzen. Merke: Es allen recht zu machen, gelingt auch auf dem Winzerfestumzug nicht immer.