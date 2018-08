Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Im vergangenen Jahr hatten die Umzügler und die Gäste an den Straßenrändern noch Sonnencreme gebraucht. Diesmal waren festes Schuhwerk, warme Kleidung und Regenschirme angesagt. "Ein Jubiläumsfestzug hätte besseres Wetter verdient", war man sich in Lützelsachsen einig. Doch trotz gerade einmal zwölf Grad Außentemperatur und grauer Wolken am gestrigen "Festsonntag" zeigte das Stimmungsbarometer auf "Hoch".

"Blumen und Wein sind in Saase daheim", lautete das Festzugsmotto zum 70. Geburtstag des Bergsträßer Winzerfests. Dem die beteiligten Vereine und Gruppierungen mit ihren Motivwagen, fröhlichen Folkloretänzen und lautstark aufspielenden Guggemusikgruppen zusätzliche Farbtupfer verliehen. So störte es letztlich niemanden, dass sich in den freigiebig ausgeschenkten Wein ein paar Regentropfen mischten

Mit dem Slogan "Probieren geht über Studieren" war der Vorstandschaft des Verkehrs- und Heimatvereins um den Vorsitzenden Stefan Kilian als "Vorhut" des Festzugs ein vielversprechender Anfang gelungen. Die "Flower-Power-Kids" der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule schlossen sich nahtlos an. Dass in der Partnerschaft zwischen Lützelsachsen und dem französischen Varces Allières-et-Risset auch nach vielen Jahren immer noch viel Musik drin ist, zeigten Ortschaftsrat und Partnerschaftsverein.

Hoch von einem über und über rebengeschmückten Wagen grüßte "Gott Bacchus" alias TSG-Vorstandsvorsitzender Rainer Müller "ganz Saase". Unterstützung fand der göttliche Vorsitzende in den "lebenden Luftballon-Traubenhenkeln" Kerstin Horak, Kathrin Scheckenbach, Alexander Gaber und Franz Niedermayer.

Keine Trauben, sondern ihren grau-schimmernden geflochtenen Haarzopf ließ Wingertstochter "Rapunzel" vom Kerweverein Nieder-Liebersbach aus schwindelerregender Turmhöhe hinab. Und auch die anderen beteiligten Kerwevölker und deren Borscht von Laudenbach über Hemsbach bis Sulzbach und "Alt-Woinem" rockten gemeinsam mit der "Wingertbagasch" den kilometerlangen Zug. Gemäß dem Motto: "Die Kerwe wär’ bitter ohne uns Bembelritter."

"Storch voraus", meldete Leutershausen aus seinem "Storchennest", ehe es die Katholische und Evangelische Frauengemeinschaft mit ihren "fröhlichen Schwestern" wieder etwas gediegener angehen ließ. Sechs Zentner Äpfel der Sorte "Rubinette" verteilte der Obst-, Wein- und Gartenbauverein an das an den Straßenrändern stehende Publikum.

Dazwischen immer wieder fleißig ausschenkende "Weinelfen" aus dem Hause "Getränke Müller" und ein gutes Dutzend der aus offenen Cabrios winkenden Bergsträßer Weinhoheiten, die Altenbacher "Kochlöffelkönigin" Sophia sowie die Weinheimer Blütenprinzessin Diana I. mit Kinderprinzessin Leonie.

Auch Lützelsachsens erste Winzerkönigin von 1948, Emmi Bauer, und ihre da-malige Prinzessin Margot Gaber ließen es sich nicht nehmen, anlässlich des 70. Jubiläums des Bergsträßer Winzerfests im offenen BMW noch einmal die Huldigungen ihrer weinseligen Untertanen entgegenzunehmen. Da blinzelte sogar für einige Minuten die Sonne hinter den Wolken hervor und applaudierte den beiden "Ur-Müttern" mit wärmenden Strahlen.

Im Mittelpunkt des Geschehens aber rollte die über und über blumengeschmückte Kutsche des tags zuvor gekrönten Dreigestirns mit Winzerkönigin Maria I. und ihren beiden Prinzessinnen Laura und Christin durch die Straßen. Gemächlicher tuckernd folgte die in die Jahre gekommene "Traktoren-National-Elf" der Schlepperfreunde Hemsbach.

Gleichfalls "mittendrin statt nur dabei" waren die "Stilblüten" aus dem Pilgerhaus, die Landfrauen aus Lützelsachsen und Hohensachsen, der Kleintierzucht- und der Männergesangverein, die Sportschützen, die Jugendfeuerwehr Lützelsachsen-Hohensachsen sowie die Folkloregruppen "Lirio de Portugal" und "Philia".

In der erneut proppevollen Winzerhalle traf man sich nach gut einer Stunde zum Umzugsende wieder, um das Winzerfest bei Kaffee und Kuchen und musikalischer Umrahmung ausklingen zu lassen.